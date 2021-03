Folcast è in gara al Festiva di Sanremo 2021 nella categoria delle Nuove Proposte con il brano Scopriti. A novembre sarà in tour nei club. Scopriti è stato scritto da Folcast in collaborazione con Tommaso Colliva, che ha curato anche la produzione artistica, e Raffaele Scogna. L’arrangiamento degli archi è a cura di Rodrigo D’Erasmo.

OM intervista Folcast.

Ciao Folcast, come ti stai preparando al Festival? Hai già fatto le prove?

Ho fatto le prove con l’orchestra, già quello è Festival per me, è una cosa fichissima. Poi è una cosa molto vicina a quello che sarà la serata perché non c’era pubblico e non ci sarà neanche stasera.

Come lo vivi questo Festival senza pubblico?

Sarà sicuramente strano, forse più strano per chi ha già qualche Festival alle spalle. Per me è il primo, sarà una situazione diversa da come la immaginavo e mi farà sicuramente effetto ma sarà sempre emozionante perché dietro la telecamera ci sono milioni di persone che ti ascoltano e che ti guardano. Il fatto che non ritorni il calore del pubblico sarà una mancanza grossa. Al di là delle persone che avrò davanti, però, ho capito che è importante per me condividere canzoni e sono felice di presentare Scopriti.

Come è nata Scopriti?

L’ho scritta con Tommaso Colliva. Stavamo lavorando a dei brani tra cui Scopriti. In quel momento ci sembrava molto adatta al Festival ma non è nata per Sanremo. L’abbiamo presentata e c’è stato tutto l’iter delle selezioni. Adesso siamo qui quindi forse la scelta è stata quella giusta e sono stato super convinto sin dal provino a casa, piano e voce. Scopriti è il racconto di una condizione comune e a volte disarmante. Il disagio di chi si è perso nell’immobilità delle stanze vuote interiori e si trova a fare i conti con una solitudine imposta e in parte voluta.

Perché parli di “Solitudine in parte imposta e in parte voluta”…

Sì, capita spesso di ritrovarsi in situazioni di solitudine, vuoi anche date dalla pandemia. Quando ho scritto Scopriti ero a casa, due o tre anni fa, e vivevo una situazione di stasi voluta o comunque imposta dall’interno, quindi voluta o inconsciamente voluta.



Dopo Sanremo cosa ti attende?

Avrò dei live e sono molto contento di ricominciare a suonare augurandomi che possa davvero essere garantito, pandemia permettendo. Non vedo l’ora di tornare ai concerti, anche come spettatore, è la cosa che mi manca di più. Usciranno altre canzoni e sarò in concerto a novembre.

Il tour di Folcast

Folcast sarà in tour nei principali club italiani dall’11 novembre 2021, queste le date:

11 novembre, Circolo Arci Magnolia – MILANO

12 novembre, Spazio 211 – TORINO

19 novembre, New Age – RONCADE (TV)

20 novembre, Locomotiv Club – BOLOGNA

26 novembre, Smav – SANTA MARIA A VICO (CE)

27 novembre, Largo Venue – ROMA

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.

“Da sempre la dimensione del Live è quella che preferisco ed è quella per me più importante – racconta Folcast – Programmare e annunciare dei concerti in un periodo del genere può essere un salto nel vuoto, un rischio, una responsabilità. Ma può anche essere il segnale che tornare a fare musica dal vivo forse è possibile. Mi auguro che gli spazi rimasti chiusi fino ad oggi riescano a riprendere un’attività regolare al più presto. Il sostegno va a loro, ai tecnici, ai musicisti”.

