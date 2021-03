Se siete ancora indecisi se acquistare o meno un iPhone, sicuramente potrete lasciarvi convincere dall’ultima offerta proposta da Amazon per l’iPhone 11. Parliamo del modello da 128GB di memoria interna e di colore nero che, proprio in queste ore, è presente sul sito di e-commerce più famoso al mondo ad un prezzo davvero molto allettante.

Conosciamo il prezzo aggiornato per iPhone 11 da 128 GB su Amazon

Dopo essere apparso nel volantino Unieuro, come riportato pochi giorni fa, un’altra offerta per iPhone 11 dunque. Non parliamo dell’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, ma si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia alta del mercato e con specifiche tecniche ancora piuttosto attuali. Se insomma non si ha modo di spendere cifre più elevate ed arrivare quindi all’iPhone 12, questo iPhone 11 da 128GB di memoria interna può essere senza dubbio una valida alternativa.

Vediamo più nel dettaglio l’offerta proposta quest’oggi da Amazon per tale dispositivo Apple. Il prezzo è di 699 euro con spese di spedizione gratuite per chi è iscritto al programma Prime che può essere anche sfruttato gratuitamente per un mese. Parliamo di uno sconto del 9% rispetto al prezzo precedente che risultava essere di 769 euro. Un risparmio di 70 euro che di certo può fare molto comodo a diversi utenti che sono ancora indecisi se acquistare o meno un dispositivo di questo genere.

Bisogna però tenere presente come spesso i prezzi su Amazon tendano a variare anche nel giro di poche ore, quindi non è detto che possa risultare così conveniente anche tra qualche giorno. Il consiglio è di cogliere la palla al balzo è optare per questo iPhone 11 nero da 128GB di memoria interna, tra l’altro potrà essere nelle vostre mani nel giro di appena 24 ore.

Parliamo di un top di gamma a tutti gli effetti che si presenta con un display Liquid Retina da 6,1 pollici, con una certificazione IP68, quindi resistente all’acqua ed alla polvere, ma non bisogna sottovalutare il sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps. Mentre la fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Foto di estrema qualità per questo iPhone 11.