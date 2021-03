Meglio rassegnarsi, ancora una volta, al mancato cambio offerta Iliad per i già clienti. Nonostante il vettore, proprio in queste ore di questo martedì 2 marzo, abbia annunciato una nuova offerta 5G, chi possiede già una SIM non potrà effettuare alcun passaggio alla rinnovata soluzione. Restano in piedi i soliti escamotage di sempre, quelli che consentono di beneficiare anche delle nuove condizioni ma a patto che si faccia la cosiddetta triangolazione.

Già in occasione del lancio della prima offerta 5G mobile del vettore mobile (quella con 70 GB di traffico) non era stato possibile ottenere il cambio offerta Iliad. All’epoca era già stato fornito un feedback ufficiale negativo al riguardo. Era il mese di dicembre 2020 ma da allora nulla è cambiato, con sommo rammarico di tanti clienti.

Come visibile nel tweet raccolto solo poche ore fa, si apprende che i tempi non sono ancora maturi per consentire a chi vuole di effettuare proprio un cambio offerta Iliad. Il consiglio che l’operatore fornisce ai suoi clienti è il seguente: sottoscrivere una seconda SIM con un altro numero, per beneficiare del 5G nelle zone coperte e anche nel caso dei soli dispositivi idonei, come evidenziato in un precedente approfondimento sul nostro magazine.

Qual è l’unica strada percorribile per ottenere la nuova offerta 5G con il numero già in possesso? Come già evidenziato in passato, ai clienti non resta altro da fare che procedere alla triangolazione, dunque passare ad un altro operatore per poi ritornare sui propri passai e dunque sottoscrivere un nuovo contratto. Naturalmente più di qualcuno non accetta che l’unica strada percorribile sia questa perché onerosa per la spesa necessaria ma anche dispendiosa in termini di tempo. Eppure, nonostante le proposte, non sembra esserci alcuna volontà di cambiare le carte in tavola, almeno nell’immediato futuro.