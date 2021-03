Non c’è pace per il Napoli di mister Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese dopo aver ritrovato Victor Osimhen, fuori per molto tempo, sia per l’infortunio alla spalla che per la positività al Covid, dovrà rinunciare di nuovo a lui. Purtroppo, gli ultimi esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante nigeriano hanno evidenziato delle anomalie che lo obbligheranno a saltare sicuramente la sfida del turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Il numero 9 azzurro durante il match di Bergamo contro l’Atalanta (valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia) è caduto malamente a terra battendo la testa e perdendo conoscenza: una volta trasportato in ospedale, gli esami hanno rilevato un trauma cranico contusivo.

Stando alle ultime notizie riportate dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, circa le attuali condizioni di Osimhen si rende noto che l’attaccante lavorerà a parte fino a venerdì, escludendo dalle sessioni i colpi di testa, dato che gli esami strumetali dopo il trauma cranico di Bergamo hanno evidenziato qualche anomalia. Se, in seguito ai controlli effettuati venerdì prossimo, la questione sarà del tutto rientrata, il centravanti nigeriano potrà lavorare in gruppo per la rifinitura e tornerà a disposizione di Gattuso per la partita contro il Bologna.

Victor Osimhen è già stato costretto a saltare il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada e la sfida di domenica scorsa contro il Benevento. Dopo essersi sottoposto a diversi esami, eseguiti prima all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e poi alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, era stato dato l’ok per il rientro in campo, che purtroppo non sarà imminente proprio in virtù di alcune anomalie riscontrate negli ultimi esami che lo costringeranno ai box domani contro la compagine romagnola. Probabilmente il 22enne di Lagos potrà rientrare nella sfida contro il Bologna, in programma allo Stadio Maradona domenica 7 marzo. Ora come ora si procederà con la massima cautela, nel rispetto del protocollo.