Nella serata di Sanremo dedicata alle cover Malika Ayane canta Insieme A Te Non Ci Sto Più di Caterina Caselli. Il brano è uno dei grandi classici della canzone italiana.

Malika Ayane è in gara al Festival con il brano con Ti Piaci Così e ha scelto di portare in scena un tributo a Caterina Caselli, decisione che la riempie di fierezza. La stessa Caselli, racconta Malika, ha ascoltato il brano in gara e l’ha definito “sublime”.

Era il 1968 quando Caterina Caselli portò al successo il brano composto da Paolo Conte con un testo di Vito Pallavicini, pubblicato come singolo con Il Dolce Volo nel lato B. Una pietra preziosa della musica leggera spesso omaggiata anche nel mondo del cinema. Ricordiamo, per esempio, che Michele Soavi si ispirò al testo per il film Arrivederci, Amore, Ciao (2006) tratto dal romanzo noir di Massimo Carlotto.

Il Festival di Sanremo del 2021 va in scena in modo singolare: il pubblico in sala è il grande assente per via delle limitazioni dovute alla pandemia del Covid-19, una piaga che ha messo in ginocchio il settore dello spettacolo e che ha messo in dubbio, inizialmente, la stessa realizzazione del Festival. Le scelte dei cantanti, per la maggior parte, si rifanno a questa circostanza in cui la musica più che mai può dimostrare la sua forza motivatrice.

La rinascita, dunque, potrebbe iniziare dal mondo delle note grazie al contributo degli artisti in gara. Per questo Malika Ayane canta Insieme A Te Non Ci Sto Più e riparte dalle fondamenta della canzone italiana per celebrare questa voglia di ritornare in superficie.

Insieme A Te Non Ci Sto Più – Testo