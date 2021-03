Le apparizioni in tv durante la trasmissione sportiva Tiki Taka, per il pubblico social, non fanno altro che far diffondere le voci su presunti problemi e malattia di Nicola Berti. L’ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, che ha giocato anche la finale dei Mondiali a USA 94, di tanto in tanto viene invitato nei salotti televisivi per dire la sua sul campionato. Personaggio particolare Berti, che ha sempre avuto un modo di esprimersi tutto suo e senza alcun filtro. Soprattutto quando c’era da lanciare qualche frecciata a Milan e Juventus.

La bufala su problemi e malattia di Nicola Berti

Proprio la sua faziosità, per certi versi inevitabile considerando l’intensità della sua esperienza all’Inter a partire dal 1988 fino al 1996, lo fa finire spesso e volentieri al centro di post sui social. Sono soprattutto i tifosi avversari ad alimentare le indiscrezioni secondo cui ci sarebbero problemi di salute e malattia di Nicola Berti. Si tratta, a mio modo di vedere, di una situazione che ricorda molto quella in autunno di Del Debbio, come molti probabilmente ricorderanno anche attraverso i nostri articoli di quella fase.

Il conduttore della trasmissione televisiva Dritto e Rovescio, infatti, a settembre è apparso in tv visibilmente dimagrito, facendo aumentare sospetti sulla sua salute e su una malattia fortunatamente smentita dal diretto interessato. Qui, anche se per ragioni diverse, visto che l’ex calciatore non ha fatto alcuna dieta, si parla ugualmente di problemi e malattia di Nicola Berti ragionando sul nulla. Si osserva un personaggio in TV, si nota qualche anomalia e scattano immediatamente le ipotesi con post che in alcuni casi diventano virali.

Invece no. Non è così che si fa. Non a caso, in rete non esistono fonti e tracce in grado di confermare problemi e malattia di Nicola Berti. Aggiungo, anche qui, “fortunatamente”. Insomma, una vera e propria bufala.