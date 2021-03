Ma è mai possibile pensare a Simona Ventura a Sanremo 2021 in versione valletta o quasi? Il direttore artistico alla sua seconda edizione della kermesse, ci ha tenuto a precisare che le donne che lo affiancheranno, una a sera, non saranno delle vallette e la stessa Matilda de Angelis, che questa sera sarà sul palco dell’Ariston ci ha tenuto a precisarlo, e allora quale sarà il ruolo di Super Simo? L’eccentrica conduttrice ha ha spaziato da Rai a Mediaset, dai reality ai talent, nella serata finale di questa edizione del Festival, accompagnerà Amadeus in diversi momenti di conduzione e di spettacolo.

Non tutti sanno che quella di Simona Ventura non sarà la prima volta a Sanremo. Proprio nell’inverno 2004, dopo il successo della prima edizione dell’Isola, Tony Renis, all’epoca direttore artistico della kermesse, le chiede di essere la conduttrice insieme ai comici Gene Gnocchi, Maurizio Crozza e Paola Cortellesi ma lo schieramento non è bastato a portare a casa buoni ascolti, anzi. La terza serata della kermesse fu battuta addirittura da una puntata della quarta edizione del Grande Fratello.

Come se questo non bastasse, la conduttrice all’epoca si è vista contro anche la Federazione Mandolinistica Italiana per aver detto che “fortunatamente in Italia, i mandolini non ci sono più” parlando con l’allora ospite Dustin Hoffman. Ci sarà modo di parlare e ricordare quel momento? Siamo sicuri di no, soprattutto perché Simona Ventura da allora ha condotto con successo altri programmi nonostante il suo addio alla Rai e il suo ritorno a Mediaset.

Agli inizi del 2019 è tornata in Rai per presentare la sesta edizione del talent-show The Voice of Italy e poi ha commentato la quarta edizione del reality Il collegio, in sostituzione di Giancarlo Magalli. Lo stesso anno è tornata a parlare di sport su Rai 2 con La domenica Ventura. Adesso prenderà parte al Festival di Sanremo 2021 nella serata conclusiva per lanciare il suo nuovo programma in prima serata, forse in onda dal 15 marzo, Game of games.

E la vita privata? In questo particolare momento le sorride anche quella. Non solo Simona Ventura è riuscita a ritrovare un equilibrio con l’ex marito Stefano Bettarini ma ha annunciato le nozze con il suo attuale compagno e grande amore, il giornalista Giovanni Terzi, arrivato nella sua vita dopo la rottura con il suo storico compagno Gerolamo Carraro.