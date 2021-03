Una prima immagine di Dexter Morgan nel revival della serie in lavorazione per Showtime è emersa in rete dopo l’annuncio della produzione di nuovi episodi. Si tratta di un primissimo sguardo al ritorno di Michael C.Hall nei panni del protagonista di Dexter, vestiti per 8 stagioni dopo il debutto nel 2006.

Grande successo di pubblico e critica, ruolo della consacrazione per il suo protagonista, la serie si era conclusa con un finale molto deludente per il pubblico e ora si cercherà di rimediare col ritorno di Dexter Morgan nel revival che fungerà da conclusione per l’intera saga (a meno che l’accoglienza non sia tale da spingere Showtime ad un rinnovo).

Sarà una sorta di nona stagione che la serie non ha avuto in precedenza: col ritorno di Dexter Morgan nel revival, dopo la fuga del personaggio in Oregon nel finale dell’ottava, riprenderà la storia di questo assassino vendicatore amatissimo dal pubblico nonostante fosse chiaramente un antieroe.

Guardando la telecamera in quel modo sfrontato con cui era solito rompere il muro col pubblico, la prima immagine di Dexter Morgan nel revival di Showtime proviene da una clip di Viacom, rilasciata per la presentazione dei prodotti agli investitori. Il filmato ha offerto solo un rapido assaggio del ritorno di Dexter Morgan nel revival, puntando sui suoi sguardi e su quel suo sorriso ironico ma anche enigmatico che ha sempre caratterizzato il personaggio. La prima cosa che salta all’occhio, però, è che Hall appare senza la barba che il personaggio aveva nel finale della serie, quando sfoggiava un look da boscaiolo.

Di sicuro la prima immagine di Dexter Morgan nel revival dimostra come Hall, entusiasta dell’idea di un revival, sia tornato senza il minimo sforzo nei panni del suo personaggio più riconoscibile, che gli è valso tra gli altri riconoscimenti uno Screen Actors Guild Award e un Golden Globe nel 2010 come miglior attore in una serie drammatica.

La stagione 9 di Dexter dovrebbe uscire nell’autunno del 2021: secondo PopCulture le riprese sono già in corso da settimane in varie città del Massachusetts. Accanto a Hall nel cast ci sarà Clancy Brown nei panni del villain della serie, Kurt Caldwell, un “sindaco non ufficiale della cittadina di Iron Lake“, un self-made man potente, generoso, amato da tutti ma anche molto vendicativo contro i suoi nemici.