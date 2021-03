Il Commissario Ricciardi 2 sarebbe già ufficiale, e del resto non c’erano dubbi. L’ottimo riscontro di pubblico, che ogni lunedì sera per sei settimane, si è sintonizzato su Rai1, pare aver convinto il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati a confermare la fiction per una seconda stagione. La fiction ha registrato una media di 5 milioni di spettatori e uno share del 23.5%.

Anche Enrico Ianniello, che interpreta il dottor Modo, ne è convinto, tant’è che in un’intervista a Tv Mia, ha anticipato che una seconda stagione sarebbe già in programma: “Mi godo il successo de Il commissario Ricciardi, anche perché si parla già di realizzare delle altre puntate.”

Così, Lino Guanciale, che si è detto molto affezionato al personaggio, tornerà nei panni del tormentato protagonista. Ma quali libri verranno adattati sullo schermo? Ricordiamo infatti che la saga letteraria di Ricciardi è composta da 15 opere, di cui 12 sono romanzi. I primi sette sono stati adattati nella prima stagione, perciò proviamo a indovinare la prossima tranche di puntate che vedremo.

Il finale de Il Commissario Ricciardi ha visto Luigi Alfredo fare una scelta netta. Al capezzale di Donna Rosa, ormai morente, l’uomo si è deciso ad andare da Enrica per confessarle i suoi sentimenti. La ragazza, però, è a Ischia, dove ha accettato un lavoro estivo nella speranza di dimenticare il suo amato Luigi Alfredo. E proprio nel momento in cui lui arriva, la vede tra le braccia di un altro.

Il Commissario Ricciardi 2 potrebbe adattare i seguenti romanzi: Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi (2015), Serenata senza nome. Notturno per il commissario Ricciardi (2016), Rondini d’inverno. Sipario per il commissario Ricciardi (2017), Il purgatorio dell’angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi (2018) e Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi (2019), che rappresenta l’ultima avventura.

Non è detto che tutti i restanti libri vengano adattati nella seconda stagione, e forse, dato gli ottimi ascolti, c’è anche la speranza di vedere un terzo ciclo di puntate.

È bene ricordare che la produzione de Il Commissario Ricciardi 2 non inizierà molto presto. Lino Guanciale è atteso sul set di Noi, il remake italiano della serie americana This Is Us, mentre pare stia ultimando le riprese di Sopravvissuti, fiction Rai per la regia di Carmine D’Elia, in onda prossimamente.