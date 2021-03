Sanremo 2021 non vi interessa? Per fortuna esiste l’alternativa per coloro che non intendono seguire la kermesse canora, che quest’anno slitta da febbraio a marzo. Per far fronte alla pandemia di Covid-19, l’evento sarà senza pubblico, tuttavia dove non mancheranno grandi ospiti, come gli sportivi Alberto Tomba e Federica Pellegrini.

Sanremo 2021 va in onda dal 2 al 5 marzo su Rai1 a partire dalle 20:40. Scopriamo i programmi alternativi alla kermesse con questa guida tv.

Si comincia con Rai2 che propone in prima serata la commedia d’azione del 2018 Il tuo ex non muore mai, con protagoniste Mila Kunis e Kate McKinnon nei panni di due amiche che si trovano al centro di una cospirazione internazionale e costrette a reinventarsi spie. Su Rai3, Rete 4 e Italia1 vanno in onda i programma d’attualità, rispettivamente #CartaBianca, Fuori dal Coro e Le Iene presentano un anno di Covid.

Canale 5 gioca sulla risata con il compianto Gigi Proietti. L’attore romano, scomparso lo scorso novembre, è il protagonista della commedia corale per tutta la famiglia La vita è una cosa meravigliosa, in onda alle 21:40. Tv8 propone il film Il mistero del Ragnarok, pellicola d’avventura norvegese. Sul canale 20, alle 21.05, c’è il kolossal Troy, che racconta l’opera di Omero in maniera molto romanzata. Un cast stellare: da Brad Pitt ad Eric Bana, Orlando Bloom e Diana Kruger.

Rai4 propone, alle 21:20, il film di guerra La sottile linea rossa, scritto e diretto da Terrence Malick, sul dramma della Seconda Guerra Mondiale. Su Rai5, alle 21:15, c’è la deliziosa commedia The Lady in the Van, con Maggie Smith nei panni Mary Shepherd, una donna realmente esistita che tra il 1974 e il 1989 ha vissuto in un furgone. Alle 21:10 su Rai Movie c’è The Wolf of Wall Street, film di Martin Scorsese con uno straordinario Leonardo DiCaprio nel ruolo del folle miliardario Jordan Belfort, avido cocainomane nevrotico genio dell’alta finanza della New York degli anni ’90. Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico del lupo di Wall Street.