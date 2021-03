Si sta prendendo sempre di più la scena il Samsung Galaxy Watch Active 2, vero protagonista delle offerte di oggi 2 marzo su Amazon. Questo splendido smartwatch ha un costo di 189 euro sull’e-commerce, che è possibile far scendere di ulteriori 50 euro grazie all’inserimento del codice sconto ‘SAMSUNGWATCH‘. Il prezzo finale del wearable sarà di soli 139,90 euro (esaurimento scorte permettendo). Il coupon d’acquisto sarà attivo fino alle ore 23.59 del 28 marzo 2021 e compatibile solamente con i prodotti venduti e spediti da Amazon.

Il Samsung Galaxy Watch Active 2, in super sconto su Amazon, sfoggia una cassa in alluminio da 44mm e un cinturino sportivo. L’orologio vanta un display grande contornato da una cornice sottile e da una ghiera digitale touch. Insomma, si tratta di un dispositivo che non necessita di presentazioni, infatti, oltre ad essere particolarmente bello dal punto di vista estetico, è anche caratterizzato da una fantastica scheda tecnica. Il wereable sarà in grado di avvisarvi in caso di frequenze cardiache anomale (troppo alte o basse) per l’inclusione del sensore del battito cardiaco, oltre ad essere capace di rilevare qualora si verifichi una caduta grave, inviando un avviso SOS per assistenza.

Il Samsung Galaxy Watch Active 2 sarà il vostro compagno perfetto per lo sport grazie al GPS integrato ed a molte altre modalità di registrazione e raccolta dei dati. Restate in forma ed in salute grazie alle misurazioni diligenti dei parametri di allenamento e alle analisi studiate a fondo sul vostro stato di forma fisica. Dotato anche di connettività Bluetooth, l’orologio, una volta collegato al vostro smartphone, gestirà al meglio tutte le notifiche ricevute. Non fatevi scappare questo formidabile indossabile del colosso di Seul, in grande sconto su Amazon al prezzo di 139,90 euro inserendo il codice sconto ‘SAMSUNGWATCH’ al momento del pagamento. Ricordiamo che le spedizioni sono totalmente rapide e gratuite, coperte dai servizi Amazon Prime.