Il suo approdo alla conduzione di PrimaFestival, la striscia che precede la diretta dall’Ariston nelle cinque serate dello show, ha innescato non poche polemiche: il fatto che fosse la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo a condurre il format in onda subito dopo il TG1 ha suscitato inevitabili critiche su presunte raccomandazioni. Il conduttore e direttore artistico si è affrettato a far sapere che la Civitillo è stata proposta dallo sponsor (TIM) e da Rai Pubblicità e di non aver avuto alcun ruolo in questa scelta, anzi, di averlo saputo a cose fatte. Amadeus è andato oltre: “Ci si stupisce delle mogli e non delle amanti” ha dichiarato in riferimento alle presunte raccomandazioni sia in conferenza stampa che ancor prima al Corriere della Sera, in risposta alle domande sulla moglie promossa conduttrice.

Le polemiche sulla moglie di Amadeus Giovanna Civitillo erano prevedibili, più che altro perché, a prescindere dall’eventuale ruolo del direttore artistico del Festival in questa scelta, la carriera della ballerina napoletana è stata molto segnata dal rapporto col marito. Napoletana di Vico Equense, diplomatasi ballerina classica al Teatro Bellini di Napoli, la Civitillo lavora in Rai da molto prima dell’incontro con Amadeus: ha preso parte al corpo di ballo di molti show come Carràmba! Che sorpresa (1998), Beato tra le donne (1999), Domenica in (2001) e negli anni Duemila è approdata al quiz L’eredità come ballerina e valletta con uno stacchetto chiamato “La scossa“. Un balletto molto sensuale e dalle inquadrature di dubbio gusto che fu anche oggetto di polemiche sul ruolo della donna in tv in quegli anni, soprattutto perché il format prevedeva il siparietto tra la ballerina in abiti succinti e un Amadeus imbarazzato dalla sua sensualità. Stacchetti che sono stati galeotti perché i due si sono innamorati e sposati e hanno messo al mondo un bambino, Josè Alberto, che lo scorso anno era in prima fila all’Ariston ad applaudire il papà.

Passata a Mediaset insieme al marito, quando lui decise di lasciare la Rai in un momento di stallo della sua carriera, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo è stata anche un volto della tv commerciale, ma sempre in qualche modo legata al suo compagno anche professionalmente. Nel 2006 lo ha affiancato come valletta nel quiz del preserale di Canale5 1 contro 100, nel 2012 è apparsa in un episodio di Camera Café su Italia1 e nella stagione 2015-2016 è entrata nel cast di Avanti un altro! su Canale 5 nel ruolo di “Giovanna, la moglie di Amadeus“. Un’etichetta che ha continuato ad accompagnarla nel tempo, nonostante abbia continuato a lavorare come ballerina e insegnante di danza, oltre a dedicarsi alla famiglia.

Col ritorno di Amadeus in Rai è tornata ad avere qualche piccolo ruolo in tv, ad esempio partecipando a Detto Fatto di Rai2 e in un episodio della serie L’Allieva, ma la grande visibilità è arrivata con Sanremo: per la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo il Festival del 2020 ha significato essere scelta da La Vita in Diretta come inviata del programma sul posto. E dopo la riconferma del marito per l’edizione di quest’anno, lo ha affiancato nel talent di Rai1 dedicato alle Nuove Proposte. Infine è approdata da conduttrice al PrimaFestival, affiancata da Giovanni Vernia e Valeria Graci: i tre saranno in diretta ogni sera dalle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1, dallo studio allestito all’interno del teatro Ariston con interviste a caldo, immagini “rubate” durante le prove e curiosità dal backstage.

La scelta della moglie di Amadeus Giovanna Civitillo è stata accolta con scetticismo e con inevitabili domande al conduttore. Amadeus ha dichiarato nella conferenza stampa di martedì 2 marzo che sua moglie ha preferito fare la mamma per un po’ di tempo e che adesso l’esperienza del PrimaFestival, arrivata su impulso dello sponsor e di Rai Pubblicità senza passare dalla sua intercessione, l’ha trovata entusiasta. A chi gli ha chiesto com’è lavorare di nuovo insieme a sua moglie, ha precisato: