Sono giornate importanti per quanto concerne il bonus asilo nido 2021, con domande che oggi 2 marzo possono già essere inviate all’INPS qui in Italia. Nello specifico, dopo le informazioni che vi abbiamo fornito alcune settimane fa, oggi ritengo utile tornare sulla questione. Proviamo a capire, dunque, quali sono le indicazioni più importanti per farsi trovare pronti, in modo da presentare la domanda nel modo giusto e rispettando i requisiti che sono previsti dall’attuale normativa.

Tutto sul bonus asilo nido 2021: requisiti e scadenze INPS

Partiamo dal presupposto che bonus asilo nido 2021 è destinato a chi è in possesso della cittadinanza italiana o europea o del permesso di soggiorno, oltre al fatto che il richiedente deve essere residente in Italia. Chi è interessato, deve fare richiesta tramite il sito INPS, ricordando di disporre del proprio codice SPID, PIN Inps, CIE e CNS. C’è un motivo ben preciso se ho deciso di riprendere l’argomento oggi, considerando il fatto che gli italiani interessati possono muoversi da fine febbraio fino al 31 dicembre 2021.

Ricordate, però, che occorre anche presentare i pagamenti effettuati all’asilo nido. Sotto questo punto di vista, avete tempo per farlo fino al 1 aprile 2022. Detto questo, parlare di bonus asilo nido 2021 vuol dire soprattutto concentrarsi sulle differenti quote a seconda della propria situazione. In tal, senso, nulla è cambiato rispetto agli ultimi approfondimenti che abbiamo condiviso anche sul nostro magazine.

Tradotto, questo vuol dire che il bonus asilo nido 2021, con Isee Minorenni inferiore o uguale a 25.000, ammonta complessivamente 3.000 euro ogni anno. Il secondo gruppo si rivolge a chi ha Isee Minorenni tra 25.000 e 40.000 euro, con bonus pari a 2.500 euro all’anno. Infine, con Isee Minorenni superiore a 40.00 euro, abbiamo un bonus di 1.500 euro su quota annua. Tutto chiaro? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento a fine articolo, in attesa dei primi feedback in Italia.