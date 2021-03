Il primo trailer di Sky Rojo di Netflix ha visto la luce a pochi giorni dal debutto della serie, che sarà disponibile sulla piattaforma dal 19 marzo. Si tratta della nuova creatura di Alex Pina, lo showrunner de La Casa di Carta e co-creatore di Vis a Vis. Reduce dal buon riscontro di pubblico ma dal mancato rinnovo di White Lines, il produttore e sceneggiatore spagnolo ha firmato una serie che somiglia molto per ambientazione e atmosfere a quella che lo scorso anno aveva portato il pubblico di Netflix – costretto in casa dalla quarantena – in giro per Ibiza tra azione e misteri.

Qui invece siamo tra Madrid e Tenerife e il trailer di Sky Rojo è un antipasto molto ricco della storia al centro della trama: la vicenda è quella di Coral (Verónica Sánchez, già protagonista de Il Molo Rosso dello stesso Pina), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado), tre prostitute del night club Las Novias che fuggono dopo aver ucciso il proprietario del locale che le sfruttava, Romeo (Asier Etxeandia). In una corsa disperata verso una nuova vita e una meritata libertà, in cui dovranno affrontare ogni tipo di pericolo, cercheranno di sfuggire alla vendetta di Moisés (Miguel Ángel Silvestre, prossimamente anche ne La Casa di Carta 5) e Christian (Enric Auquer), gli scagnozzi del loro magnaccia.

Il trailer di Sky Rojo è tutto all’insegna dell’adrenalina, dell’azione e del black humor, che saranno i tratti caratteristici di questa produzione in 8 episodi da 25 minuti: con questo formato assolutamente innovativo per un action drama, gli autori de La Casa di Carta e fondatori della casa di produzione Vancouver Media Alex Pina ed Esther Martínez Lobato provano a dare una forma ancora più emancipata al cosiddetto “latin pulp“, genere di cui sono considerati ormai i fondatori ed esponenti principali nel mondo della serialità.

Ecco il trailer di Sky Rojo, accompagnato dal poster ufficiale della serie in stile comics.

Sky Rojo – distribuita in tutto il mondo col titolo internazionale Red Sky – è una delle nuove uscite di Netflix più attese del mese di marzo.