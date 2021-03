Purtroppo il fenomeno dei furbetti del cashback non è arginato, anzi sta dilagando, con sempre maggiore intensità. Chi accumula transazioni per scalare posizioni nella classifica del Super Cashback si avvale ora di un trucchetto nuovo di zecca, ancora più sfrontato dei precedenti.

Da qualche giorno a questa parte, proprio i furbetti de Cashback prediligono l’app Satispay per i loro pagamenti, per un motivo più che mai valido (secondo la loro visione, naturalmente). In pratica, secondo una modalità lecita ma con ben altri fini, gli acquisti possono essere dilazionati in 5 “rate”. Normalmente si utilizza l’escamotage per pagamenti di importi anche notevoli, non certo per pagare un cappuccino e un cornetto, come sta invece capitando sempre più spesso al bar. Gli esercenti, dal canto loro, accettano la pratica per fare un favore ai clienti e soprattutto perché non sono onerati da ulteriori commissioni.

Quello che fanno con Satispay sempre i furbetti del cashback è ancora altro. Effettuando dei micro-pagamenti di solo 1 centesimo a baristi e altri esercenti anche senza aver effettuato acquisti, le transazioni aumentano ancora a dismisura. I commercianti, dal canto loro, si vedono accreditare la seppur minima somma e decidono di accettarla.

Tutti i trucchi messi in campo, non da ultimi proprio quelli con Satispay sono attualmente in esame e, come già raccontato, potrebbero far scattare lo stop definitivo sul programma Super Cashback. Le classifiche dei cittadini con il maggior numero di transazioni sono, in effetti, completamente falsate proprio per il comportamento dei furbetti. Secondo quanto riportato da DDay, la decisione definitiva in proposito dovrebbe giungere entro la settimana corrente: il programma cashback “tradizionale” ossia quello con il rimborso sempre garantito del 10% verrebbe al contrario mantenuto.