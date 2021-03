Tutto è pronto per il grande ritorno. Dopo la messa in onda americana del primo dei sei episodi extra di The Walking Dead 10, l’amata serie tv americana torna oggi, 1 marzo, su Fox anche in Italia. Appuntamento alle 21.10 con quelle che sono state annunciate come delle vere e proprie chicche che porteranno sullo schermo i protagonisti della serie ma, soprattutto, segnerà il ritorno a casa di Maggie con al seguito una versione mini del nostro amato Glenn. Ma dove siamo rimasti e cosa vedremo in questi nuovi episodi?

The Walking Dead 10, dove siamo rimasti?

Fino a questo momento i fan hanno dovuto fare i conti con le complicanze derivanti dalla pandemia, che hanno impedito alla produzione di completare in tempo il finale di The Walking Dead 10 rimandando quindi a questi sei episodi extra qualcosa di speciale che farà da ponte verso l’undicesima e ultima stagione. Saranno loro a fare da corollario a quanto visto nella decima stagione a cominciare proprio dal ritorno di Maggie passando dal passato di Negan e della moglie Lucille e finendo al futuro dei nostri superstiti con l’arrivo di nuovi nemici e comunità.

La minaccia dei Sussurratori si è scontrata contro la machiavellica eliminazione della leader dei Sussurratori da parte di Negan mentre alla fine Daryl ha preso in mano le redini lasciate da Rick soprattutto adesso che Michonne ha deciso di andare a cercarlo affidandogli la loro comunità. Sotto la macerie di quello che è successo è finita Carol che per ottenere la sua vendetta si è spinta davvero molto oltre e questo potrebbe spingerla verso la rinascita proprio in questi episodi speciali che nascono proprio sulla dipartita dei Sussurratori.

Dall’altro lato abbiamo il futuro ovvero il viaggio di Eugene, Ezekiel e Yumiko a cui è toccato il compito di introdurre la comunità del Commonwealth e la minaccia che vi si nasconde intraprendendo un viaggio il cui primo scorcio è andato in scena proprio negli ultimi episodi della decima stagione lo scorso anno quando il nostro folle “dottore” era riuscito a mettersi in contatto via radio con la Princess.

Negan è il tema caldo di questi episodi di The Walking Dead 10

Il riscatto di Negan sarà al centro di questi episodi extra ma mentre lui cercherà di rialzare la testa, Maggie vorrà capire il perché l’uomo che ha ucciso suo marito non solo è vivo ma è anche libero di vagare per la comunità. Come sarà il loro incontro/scontro? Sembra proprio che sia questa la chiave del “vero finale” della stagione e in molti sono convinti che toccherà a lei firmare la morte del villain, ma se così non fosse? Il focus degli episodi al via oggi, 1 marzo, su Fox di Sky, sarà molto più incentrato sui singoli personaggi e sulle relative dinamiche e questo potrebbe regalare nuova linfa alla serie. Come finirà adesso?