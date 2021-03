Entrano davvero nel vivo le offerte Amazon della Festa del Papà con l’inizio del mese di marzo. La prossima ricorrenza ricadrà il prossimo 19 marzo e già da questo lunedì di inizio mese sono a disposizione occasioni davvero interessanti, soprattutto per quei genitori con una passione acclarata per il mondo hi-tech.

La prima vera offerta davvero da cogliere al volo, anche perché a tempo, è quella dedicata alla Xiaomi Mi Band 5. Proprio in queste ore, lo strumento per il tracciamento di fitness e salute raggiunge il suo nuovo minimo storico per il suo prezzo. Il braccialetto smart ora è acquistabile a 27,99 euro. I costi di spedizione sono nulli con ritiro presso i punti di ritiro e la disponibilità del pacco è immediata.

Le offerte Amazon della Festa del Pappà includono anche l’altoparlante Echo Dot di quarta generazione nell’innovativo design a forma sferica. Il suo prezzo attuale scende a 39.99 euro con un risparmio sul totale pari a 20 euro. La disponibilità del prodotto, anche in questo caso, è immediata con consegna non oltre venerdì 5 marzo. I costi di spedizione sono sempre nulli per i potenziali acquirenti. Va ricordato che lo speaker intelligente può essere anche provato per 30 giorni e poi restituito nel caso in cui non soddisfi determinate aspettative. Si otterrà naturalmente il relativo rimborso per la totalità della spesa effettuata.

Tre le offerta Amazon della Festa del Papà non mancano gli auricolari ed in particolare va di certo segnalata la promozione che riguarda le recenti AirPods Pro della Apple. Il loro prezzo attuale scende a 209 euro, con un risparmio rispetto a quello di listino di circa 70 euro. La consegna è sempre gratuita e stimata non oltre giovedì 4 marzo. Oltre all’acquisto in un’unica soluzione è possibile anche procedere con il pagamento rateale con finanziamento CreditLine di Cofidis.