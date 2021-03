A partire da oggi 1 marzo gli utenti interessanti a ricevere in regalo un Galaxy Buds Pro possono scegliere tra 13 Samsung Galaxy. Si tratta di un’offerta che dà continuità a quella appena scaduta sul CashBack, che abbiamo trattato anche sul nostro magazine la scorsa settimana. Fondamentalmente, gli utenti potranno scegliere tra tredici modelli che, acquistati all’interno di determinati store fino al prossimo 21 marzo, vi consegneranno un omaggio gradito a tanti italiani come si può facilmente immaginare.

I 13 Samsung Galaxy che consentono di avere in regalo un Galaxy Buds Pro

In un contesto del genere, potete consultare il regolamento ufficiale della promozione sul sito reso disponibile dal produttore. Andiamo con ordine, perché per ottenere un Galaxy Buds Pro in regalo, dovrete procedere con l’acquisto di un Galaxy S21 Ultra 5G (codice modello SM-G998B), Galaxy Z Fold2 5G (codice modello: SM-F916B), Galaxy Z Flip 5G (codice modello: SM-F707B), Galaxy Note20 Ultra 5G (codice modello: SM-N986B), Galaxy Tab S7+ 5G 12.4 (codice modello: SM-T976BZKAEUE), Galaxy Tab S7+ Wi-Fi (codice modello: SM-T970NZKAEUE) e Galaxy Tab S7+ Wi-Fi (codice modello: SM-T970NDBAEUE).

A questi, poi, dobbiamo aggiungere anche i vari Galaxy Book Ion i5 (codice modello: NP930XCJ-K01IT), Galaxy Book Ion i7 (codice modello: NP930XCJ-KA1IT), Galaxy Book Flex i5 (codice modello: NP930QCG-K01IT), Galaxy Book Flex i7 (codice modello: NP930QCG-KA1IT), Galaxy Book S (Intel) Gold (codice modello: NP767XCM-K01IT) e Galaxy Book S (Intel) Gray (codice modello: NP767XCM-K03IT). Tramite il link riportato in precedenza sul regolamento, potrete consultare la lista degli store che consentono di aderire alla promozione.

Insomma, sovrapponente le varie informazioni che sono state ufficializzate stamane, con la nuova offerta relativa ai Samsung Galaxy elencati e al regalo del Galaxy Buds Pro, trattandosi di un prodotto che gode di ottima fama qui in Europa. Che ne pensate della promozione che ha visto la luce in queste ore? Fateci sapere con un commento a fine articolo.