Ci sono novità in cantiere per Google Maps, che da adesso inizierà ad avvisare gli utenti circa i possibili ritardi dovuti dai passaggi a livello. Come riportato da ‘reddit.com‘, le segnalazioni hanno cominciato a fioccare dagli USA, dove l’attraversamento ferroviario verrà notificato mediante un’icona dedicata nell’applicazione mobile. Per il momento non vengono fornite informazioni sugli effettivi tempi di attesa, ma i viaggiatori vengono piuttosto messi al corrente di un possibile rallentamento relativo ai passaggi a livello attraverso un menù a scomparsa che apparirà nella parte sottostante dello schermo.

Il colosso di Mountain View potrebbe in futuro avvalersi dei dati degli utenti per il calcolo dei tempi medi di attesa (un’informazione assai preziosa, che consentirà ai viaggiatori di fare una stima del tempo impiegato per raggiungere la propria destinazione, al netto del ritardo eventualmente accumulato per via dell’attraversamento ferroviario, evento estemporaneo che potrebbe però pesare in caso di un appuntamento importante o di una riunione di lavoro), che assicurerebbe agli utenti un contributo effettivo di sicuro apprezzamento.

Una funzione di questo tipo è già apparsa l’estate scorsa con Waze, altra app per la navigazione di Big G. Lo scopo, però, era differente: l’alert relativo agli attraversamenti ferroviari, in quel caso, viene utilizzato per mettere in guardia gli utenti circa la propria sicurezza, e non sui possibili ritardi associati all’evento. I dettagli sui passaggi a livello sono disponibili, per adesso, solo negli USA, anche se con il passare del tempo la novità arriverà anche in Europa (si tratterà di aspettare qualche settimana prima di veder debuttare l’opzione anche nel nostro mercato, un po’ come avviene per tutti i servizi Google). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.