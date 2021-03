Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia ha fatto grande scalpore: il gigante svedese è stato ingaggiato dal Milan per permettere a tutta la squadra di fare quel salto di qualità che ancora mancava, soprattutto a livello psicologico. Oggi inizia una settimana davvero particolare per il centravanti, che sarà anche protagonista e ospite fisso al Festival di Sanremo 2021, a partire dalla serata inaugurale di domani 2 marzo.

Il numero 11 dei ‘diavoli rossi’ calcherà il palco dell’Ariston in tutte le uscite previste, ad eccezione di quella di mercoledì, quando sarà impegnato allo stadio San Siro per affrontare l’Udinese nel turno infrasettimanale di campionato. Nel frattempo, il fermento per la sua presenza a Sanremo 2021 è grande: l’attaccante già questa sera partirà per la Liguria, dove effettuerà sedute di allenamento nelle giornate di domani, venerdì e sabato (infortunio permettendo, dato che nel match di ieri contro la Roma è uscito anzitempo per un problema all’adduttore sinistro).

Zlatan Ibrahimovic: carriera e vita privata

Zlatan Ibrahimovic è nato a Malmo il 3 ottobre 1981, sotto il segno zodiacale della bilancia. Fisico statuario, è alto 1,95 cm e pesa circa 95 Kg. L’attuale attaccante del Milan è figlio di immigrati jugoslavi: papà Sefik, un bosniaco musulmano, e mamma Jurka, una croata cattolica. É considerato uno dei calciatori più forti al mondo e tra i marcatori più produttivi della storia del calcio. L’infanzia di Ibrahimovic è stata molto difficile e travagliata, condizionata dalla separazione dei genitori all’età di soli 2 anni, e soprattutto dalla povertà, tra risse, furti e bullismo. Il piccolo Zlatan cresce tra i sobborghi di Malmo, precisamente a Rosengard, un quartiere popolato principalmente da immigrati. Aveva anche un fratello più grande di otto anni, di nome Sapko, che purtroppo è deceduto nel 2014 a seguito di una grave malattia.

A 10 anni dà i suoi primi calci sul campo da gioco, in occasione di un campionato organizzato per ragazzi di 12. Già all’epoca riusciva ad imporsi, conducendo agevolmente la sua squadra alla vittoria finale. L’attaccante soprannominato ‘Ibracadabra’ ha da sempre messo in mostra il suo grande talento: grazie alla possenza fisica di cui è naturalmente dotato, il centravanti si è fatto nel tempo apprezzare per la spiccata capacità di proteggere palla e giocare di sponda per i compagni (volendo proprio ridurre ai minimi termini ed in parole spicciole l’enormità del suo repertorio). Molto abile con entrambi i piedi, agile, forte e dotato di grande tecnica individuale, i suoi punti di forza sono il dribbling, lo scatto, la potenza e la precisione nel tiro, skills che gli hanno spesso consentito di firmare spettacolari acrobazie.

Nel 2001 lo svedese si è sposato con l’ex modella, sua connazionale, Helena Seger (di 11 anni più grande di lui), con la quale ha avuto due figli, Maximilian e Vincent, rispettivamente di 13 e 12 anni. Ben 10 sono le maglie di club indossate da Zlatan: Malmo (1999-2001), Ajax (2001-2004), Juventus (2004-2006), Inter (2006-2009), Barcellona (2009-2010), Milan (2010-2012), Paris Saint-Germain (2012-2016), Manchester United (2016-2018), L.A. Galaxy (2018-2019) e Milan (2020-). Negli anni in forza all’Inter, il giocatore è arrivato a guadagnare anche 12 milioni di euro a stagione (nel 2016 è entrato a far parte della lista dei calciatori più pagati al mondo, ndr.). Nel corso della sua carriera calcistica Ibrahimovic ha ricevuto molte candidature, tra cui le seguenti: FIFA World Player of the Year e The Best FIFA Men’s Player (6 volte), UEFA Best Player in Europe Award (2 volte), Pallone d’oro e Pallone d’oro FIFA (11 volte), Golden Foot nel 2012, FIFA Puskas Award nel 2013, premio come miglior calciatore svedese dell’anno in ben 12 occasioni e titolo di sportivo svedese dell’anno per quattro volte (2008, 2010, 2013 e 2015).

Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2021

Il centravanti del Milan è sicuramente tra gli ospiti più attesi del Festival di Sanremo 2021. Lo svedese è stato fortemente voluto dal conduttore Amadeus, che ha spiegato il motivo della scelta durante il collegamento di ieri con Mara Venier a ‘Domenica In’.

Queste le sue parole dell’anchorman:

“La verità è che sono un grande amante del calcio. Quando io incontro un campione non giovanissimo ma ancora molto determinante, ne sono affascinato. Quando ho incontrato Zlatan sono rimasto colpito dalla sua storia e gli ho chiesto di far parte della squadra. Lui ha accettato subito e questa cosa mi ha fatto davvero piacere perché Ibra è un campione non solo in campo. Stiamo pensando alcune cose per le serate, ma non mi dice che vuole fare, lo scopriremo sul palco”.

Insomma, non ci resta che aspettare domani per vedere Zlatan Ibrahimovic calcare il palco dell’Ariston e lasciare tutti senza parole grazie alla sua forte personalità ed al suo innegabile carisma.

