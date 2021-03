Da quando è arrivata a Roma per girare il film di Ridley Scott sul delitto Gucci, l’ipotesi di avere Lady Gaga a Sanremo 2021 come superospite internazionale sul palco dell’Ariston ha fatto gola al direttore artistico Amadeus. Il fatto che la popstar newyorchese di origini italiane fosse già sul nostro territorio avrebbe facilitato il tutto, ma i suoi impegni sul set rappresentano un grosso ostacolo.

In questi giorni Fiorello ha scherzato su questa possibilità e anche nella prima conferenza stampa della settimana sanremese ha nuovamente ironizzato sull’idea di avere Lady Gaga a Sanremo 2021: “Amadeus ha fatto rapire i cani, ora vediamo” ha detto lo showman in riferimento alla vicenda dei tre bulldog francesi della popstar rapiti a Los Angeles (per fortuna terminata con un lieto fine).

Al di là dei desiderata di Amadeus e della suggestiva ipotesi di avere la cantante di origini siciliane sul palco, però, i ritmi serrati del set di Scott non hanno permesso di trovare un accordo per avere Lady Gaga a Sanremo 2021. Almeno ufficialmente, Amadeus frena gli entusiasmi, sostenendo che al momento non è prevista la partecipazione della protagonista di A Star is Born al Festival. Il conduttore non esclude sorprese dell’ultima ora, ma le dà come altamente improbabili.

Mi piacerebbe avere Gaga, se potesse arrivare con un volo privato sarebbe fantastico, ma il problema è che è è molto impegnata per il film di Ridley Scott e quindi non c’è la possibilità di averla. Certo a Sanremo tutto può succedere, ma è davvero molto difficile.

Rispondendo alla domanda sulla possibilità di avere Lady Gaga a Sanremo 2021, Amadeus ha anche sottolineato che questa edizione numero 71 dovrà fare a meno dei grandi ospiti internazionali – come avvenuto col forfait di Naomi Campbell di pochi giorni fa – per una serie di problemi che riguardano tanto la logistica in tempo di Covid quanto la ritrosia di tanti artisti a rischiare trasferte all’estero.

Quest’anno è complicato con gli artisti internazionali, non solo per un problema logistico ma anche per la paura che molti hanno di viaggiare e muoversi. Nel caso di Naomi era un problema di rientro negli Stati Uniti, perché non avendo passaporto americano avrebbe dovuto affrontare una quarantena al rientro ed aveva molti progetti già fissati dopo Sanremo. Ci dispiace molto perché era già tutto pronto per averla qui.

Nella stessa conferenza stampa Amadeus ha annunciato l’arrivo di Laura Pausini nella serata di mercoledì, fresca di vittoria ai Golden Globes per il brano Seen (Io sì), colonna sonora del film La Vita Davanti a Sé.