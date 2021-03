HarmonyOS è al centro del progetto di casa Huawei: una necessità cui si è dovuto fare fronte, soprattutto dopo l’insorgenza del ban USA da cui è derivata l’impossibilità di utilizzare i servizi Google. Come riportato in una lunga intervista rilasciata a ‘finance.yahoo.com‘ dal responsabile dell’ufficio sicurezza di Huawei USA Andy Purdy, il produttore cinese spera di poter tornare a fare uso sui propri smartphone di Android con i Google Mobile Services (GMS). L’augurio, in buona sostanza, resta quello, nonostante l’azienda stia agendo per poter lavorare senza l’ausilio dei fornitori americani.

Il ban USA, confermato anche dall’amministrazione Biden (da cui il tentativo di colloquio diretto con il nuovo Presidente degli Stati Uniti), proibisce alle aziende locali di intrattenere rapporti commerciali con Huawei, che ha generato un enorme calo delle vendite degli smartphone, soprattutto in Occidente. Le spedizioni dei prodotti dell’OEM cinese hanno fatto registrare un calo di più del 42% nel Q4 2020, facendo scalare Huawei dietro Samsung, Apple e Xiaomi. Il responsabile dell’ufficio sicurezza di Huawei USA Andy Purdy ha ribadito che prima si tornerà ad utilizzare Android, meglio sarà per il produttore cinese, senza neanche provare a nasconderlo alla stampa.

I servizi Google assicuravano di certo una marcia in più agli smartphone di casa Huawei, anche se c’è anche da ammettere il buon lavoro che gli sviluppatori stanno compiendo per popolare i Huawei Mobile Services (HMS) di tutte le applicazioni ed i servizi più ricercati dagli utenti (cosa che non sembra essere abbastanza). Il fatto che il responsabile dell’ufficio sicurezza di Huawei USA Andy Purdy non abbia categoricamente negato il ritorno ad Android con i GMS da parte del produttore cinese lascia più di uno spiraglio aperto per il futuro, anche se è presto per pronunciarsi in merito. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.