Nella serata delle cover del Festival di Sanremo Ghemon duetta con i Neri Per Caso per con un medley portato in scena con il gruppo corale più famoso della scena italiana.

Ghemon è in gara tra i Campioni con Momento Perfetto e ha scelto di duettare con i Neri Per Caso come atto di devozione. Da subito, infatti, il rapper ha precisato che la sua non sarà un’operazione nostalgia ma un omaggio a un sestetto che ha sempre stimato e che gli ha sempre messo il buonumore:

“Li ho scelti perché li ho sempre trovati eccezionali, sono bravissimi. Hanno sempre messo un sacco di buon umore, spero lo faccia anche ‘Momento perfetto’. Il resto sono sfottò sportivi: alle prove gli ho detto ‘siete sei contro uno ma mi faccio valere’. Ci sta lo scherzo tra di noi”.

Nella serata delle cover di giovedì 4 febbraio Ghemon duetta con i Neri Per Caso in un medley di 4 grandi canzoni del repertorio della band canora: Le Ragazze, il loro più grande successo, fece vincere al sestetto salernitano la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo del 1995.

Ancora, Ghemon e i Neri Per Caso canteranno Donne, la cover di Zucchero, Acqua E Sapone dal repertorio degli Stadio e La Canzone Del Sole di Lucio Battisti, il grande presente di questa singolare edizione dl Festival portato all’Ariston anche nei duetti di Bugo – che con i Pinguini Tattici Nucleari canta Un’Avventura – e dei Coma Cose, che insieme ad Alberto Radius e Mamakass si esibiscono con Il Mio Canto Libero.

Quest’anno il Festival di Sanremo sarà particolare: in sala non ci sarà un pubblico per via delle limitazioni dovute alla pandemia del Covid-19, una piaga che ha messo in ginocchio tanti settori senza escludere quello della musica e dello spettacolo. In un contesto di angoscia e frustrazione Ghemon duetta con i Neri Per Caso e riporta sul palco le canzoni più belle della musica italiana.

Le Ragazze – Testo

Le ragazze si lanciano ad occhi

chiusi nelle avventure

qualche volta confondono

la bugia e la verità

seguono l’istinto

e l’istinto le aiuterà

sono treni in corsa

che nessuno fermerà Le ragazze decidono il destinodei loro amori

i ragazzi s’illudono

ma non contano un granché

quando ti sorridono

e’ probabile che sia un sì

ma quando si allontanano è no!

e tu… Ci devi stare inutile sperare

di recuperare se hanno detto no

meglio sparire non telefonare

per sentirsi dire un’altra volta no

come se non t’importasse più

senza farti mai vedere giù

si può amare da morire

ma morire d’amore no! Le ragazze che ispirano

tutti i testi delle canzoni

sono sempre al centrodei discorsi di tutti noi

che non conosciamo

nemmeno la metà

di tutti quel che pensano

e dei segreti che ognuna ha Le ragazze volteggiano

sulle ali degli aquiloni

e noi innamorati

che le seguiamo da quaggiù

guarda come planano…

qualcuna scenderà

ma quando si allontanano è no!

e tu… Ci devi stare inutile sperare

di recuperare se hanno detto no

meglio sparire non telefonare

per sentirsi dire un’altra volta no

come se non t’importasse più

senza farti mai vedere giù

si può amare da morire

ma morire d’amore no! Le ragazze che sfidano

le opinioni della gente

hanno gli occhi limpidi

di chi dice la verità

senza compromessi

né mezze misure

sono più sincere

le ragazze della nostra età

Donne – Testo

Donne du du du In cerca di guai

Donne a un telefono che non suona mai

Donne

In mezzo a una via

Donne allo sbando senza compagnia

Negli occhi hanno dei consigli

E tanta voglia di avventure

E se hanno fatto molti sbagli

Sono piene di paure Le vedi camminare insieme

Nella pioggia o sotto il sole

Dentro pomeriggi opachi

Senza gioia né dolore Donne

Pianeti dispersi

Per tutti gli uomini così diversi

Donne

Amiche di sempre

Donne alla moda, donne contro corrente… Negli occhi hanno gli aeroplani

Per volare ad alta quota

Dove si respira l’aria

E la vita non è vuota Le vedi camminare insieme

Nella pioggia o sotto il sole

Dentro pomeriggi opachi

Senza gioia ne dolore Donne

In cerca di guai

Donne a un telefono che non suona mai Donne

In mezzo a una via

Donne allo sbando senza compagnia Donne

Du du

Du du

Du du

Acqua E Sapone – Testo

È strepitosa

donna-bambina

donna vedrai! Bambina se lo sai!

Meravigliosa

stramaliziosa

vieni e vedrai che cosa sentirai!

Una donna lo sa

sa già cosa ogni uomo

sa come si fa!

Una donna non hapiù bisogno di prove

più malizia non ha! Prendi una donna

rendila bella

tu credi che si ricordi di te?

Non c’è una donna

che ti perdona

se tu la rendi più importante di te!

Una donna lo sa

sa già cosa ogni uomo

sa come si fa!

Una donna non ha più rispetto di te

se è sicura di sé!

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh Di notte poi si trucca lo sae tutta la città impazzisce!

Ormai si parla solo di lei,

della bambina che stupisce! È strepitosa

donna-bambina

donna vedrai! Bambina se lo sai!

Meravigliosa

stramaliziosa

vieni e vedrai che cosa sentirai!

Una donna lo sa

sa già come ogni uomo

sa come si fa!

Una donna non ha più rispetto di te

se è sicura di sé!

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh Di notte poi si trucca lo sai

e tutta la città impazzisce!

Ormai si parla solo di lei,

della bambina che stupisce!

Stupisce con la semplicità

di una malizia che non nasce,

non nasce dalla volgarità

ma da un’adolescenza che fiorisce…

La Canzone Del Sole – Testo

Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi

le tue calzette rosse

e l’innocenza sulle gote tue

due arance ancor più rosse

e la cantina buia dove noi

respiravamo piano

e le tue corse, l’eco dei tuoi no, oh no

mi stai facendo paura.

Dove sei stata cos’hai fatto mai?

Una donna, donna dimmi cosa vuol dir sono una donna ormai.

Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai

per diventar quel che sei

che importa tanto tu non me lo dirai, purtroppo.

Ma ti ricordi l’acqua verde e noi

le rocce, bianco il fondo

di che colore sono gli occhi tuoi

se me lo chiedi non rispondo.

O mare nero, o mare nero, o mare ne…

tu eri chiaro e trasparente come me

o mare nero, o mare nero, o mare ne…

tu eri chiaro e trasparente come me.

Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi

noi due distesi all’ombra

un fiore in bocca può servire, sai

più allegro tutto sembra

e d’improvviso quel silenzio fra noi

e quel tuo sguardo strano

ti cade il fiore dalla bocca e poi

oh no, ferma, ti prego, la mano. Dove sei stata cos’hai fatto mai?

Una donna, donna, donna dimmi

cosa vuol dir sono una donna ormai.

Io non conosco quel sorriso sicuro che hai

non so chi sei, non so più chi sei

mi fai paura oramai, purtroppo.

Ma ti ricordi le onde grandi e noi

gli spruzzi e le tue risa

cos’è rimasto in fondo agli occhi tuoi

la fiamma è spenta o è accesa?

O mare nero, o mare nero, o mare ne…

tu eri chiaro e trasparente come me

o mare nero, o mare nero, o mare ne…

tu eri chiaro e trasparente come me.

Il sole quando sorge, sorge piano e poi

la luce si diffonde tutto intorno a noi

le ombre ed i fantasmi della notte sono alberi

e cespugli ancora in fiore

sono gli occhi di una donna

ancora piena d’amore.

