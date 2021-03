Gaia canta Mi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco al Festival di Sanremo 2021: è questa la cover che la cantante ha scelto per la terza serata della kermesse canora, dedicata alla canzone d’autore.

Per l’occasione, Gaia non sarà sola sul palco. Proporrà Mi Sono Innamorato Di Te di Tenco in duetto con Lous And The Yakuza nella serata di giovedì 4 marzo.

Gaia debutta al Festival di Sanremo 2021, in gara nella categoria dei Campioni con il brano inedito Cuore Amaro. Musica e testo sono di Gaia Gozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera).

Il Cuore Amaro che canta Gaia a Sanremo è il suo, all’interno di una è una canzone d’amore che ha dedicato a se stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i suoi primi traguardi, quelli che non ha mai celebrato, le sue conquiste e anche i tanti errori, che benedice ogni giorno perché sono quelli che le stanno insegnando a crescere e senza i quali non sarebbe qui, ora. L’INTERVISTA DI OM CON GAIA

Durante la serata dedicata alla canzone d’autore, ovvero alle cover della tradizione musicale italiana, Gaia si esibirà con il celebre brano di Luigi Tenco. Con lei sul palco Lous And The Yakuza, unico ospite internazionale tra tutti quelli scelti dai Big in gara quest’anno.

Gaia ha scelto Mi Sono Innamorato Di Te perchè è stato il primo brano con cui si è avvicinata al cantautorato italiano ma non solo. Ciò che piace a Gaia di questo brano è il fatto che Luigi Tenco abbia parlato d’amore con onestà e tenerezza.

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo

Tutti i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2021

Testo Mi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco