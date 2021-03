Con il finale de Il Commissario Ricciardi, in onda stasera lunedì 1° marzo, si concludono le indagini del personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni. Nella sesta e ultima puntata dal titolo In fondo al tuo cuore, il tormentato protagonista e il fedele Brigadiere Maione sono alle prese con un’indagine che scava a fondo nei sentimenti – ed entrambi hanno di che parlare.

Se Ricciardi è sempre più diviso tra Livia (con la quale ha un debito) ed Enrica (che per lui aveva perfino fatto un voto, poi sciolto grazie al supporto di Donna Rosa), Maione è alle prese con la sua felicità matrimoniale che vede compromessa.

L’ambientazione della puntata è sempre Napoli, immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per la festa della Madonna del Carmine, la città è sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio per Ricciardi e Maione inizia un’indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo inestricabile alla gioia rara dell’amore. La difficoltà di abbandonarsi all’amore spinge Enrica a passi intrepidi per conquistarlo, mentre la bellissima Livia sembra tenerlo in pugno. Quando sembra aver raggiunto quella gioia che lo condurrà a un passo dalla dolce Enrica, Ricciardi fa una scoperta straziante che potrebbe rimettere tutto in gioco.

Nel cast e personaggi de Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale nel ruolo del protagonista Luigi Alfredo Ricciardi; Antonio Milo interpreta il brigadiere Maione, amico e uomo fidato di Ricciardi; Enrico Ianniello è l’anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia, una ricca e bellissima ex cantante lirica determinata a conquistare il cuore del commissario; Maria Vera Ratti è Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi, che lei ama e sa di essere ricambiata, è una donna che intriga l’introverso poliziotto; Mario Pirrello è l’ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano interpreta Rosa, l’anziana tata che si occupa di Ricciardi come un figlio; Fabrizia Sacchi veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene è Bambinella, confidente di Maione; infine Marco Palvetti è Falco e Peppe Servillo interpreta Don Pierino.

L’appuntamento con il finale de Il Commissario Ricciardi è per stasera alle ore 21:25 su Rai1.