Giungono alcuni riscontri particolarmente interessanti, oggi 1 marzo, per gli utenti che in questi due anni si sono legati alla serie Huawei P30. Nel dettaglio, da alcune ore a questa parte è in distribuzione un nuovo aggiornamento, seppur circoscritto alla Cina, con cui potremo vedere la prima normale evoluzione di EMUI 11. Si tratta, in sostanza, di un contributo che va ad arricchire quanto riportato pochi giorni fa anche sulle nostre pagine, quando il produttore asiatico ha avviato la distribuzione proprio di EMUI 11 qui in Europa.

In attesa che la patch di gennaio 136 trapelata questo lunedì metta piede anche in Italia, dunque, bisogna esaminare con grande attenzione i dettagli dell’ultimo aggiornamento concepito per Huawei P30. Per farvela breve, siccome la serie ha già avuto modo di completare l’installazione di EMUI 11 in Cina, la società asiatica sta ora inviando un nuovo aggiornamento software per i modelli cinesi, con cui si punta evidentemente ad assicurare maggiore stabilità alla patch più importante di questo 2021.

A cosa serve l’aggiornamento 136 per Huawei P30 con EMUI 11

Cercando di scendere ulteriormente in dettagli, tramite Huawei Central possiamo fare un primo punto della situazione dopo la diffusione del pacchetto software. Tenete a mente che l’aggiornamento per Huawei P30 dovrebbe mettere piede in Europa a stretto giro per coloro che in questi giorni hanno già avuto modo di installare EMUI 11. Dunque, il primo e più importante upgrade dovrebbe risultare propedeutico, in attesa di comprendere al meglio il piano del colosso asiatico per il pubblico nel Vecchio Continente.

Anche voi avete installato EMUI 11 sui vostri Huawei P30 e P30 Pro? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di capirci qualcosa di più sull’impatto che il doppio aggiornamento avrà anche sulle prestazioni di questa serie. Solo così riusciremo ad avere le idee più chiare sul tema.