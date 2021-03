Su Elodie a Sanremo 2021 ci sarebbe tanto da dire. Quest’anno la stella di Amici e la voce di Andromeda torna al Teatro dell’Ariston entrando dall’ingresso più prestigioso. Non sarà in gara e non dovrà dimostrare il suo talento per conquistare il televoto, la scena e la storia. Il ritorno di Elodie a Sanremo 2021 sarà nel ruolo di co-conduttrice, scelta da Amadeus nel nome del talento e della bellezza.

Elodie Di Patrizi, questo il suo nome all’anagrafe, nasce a Roma nel 1990. Nel 2015, dopo aver tentato la strada di X Factor, trionfa ad Amici di Maria De Filippi arrivando al secondo posto e conquistando il Premio della critica Vodafone e il Premio RTL 102.5.

Non passerà tanto tempo prima del primo album: nel 2016 esce Un’Altra Vita e l’anno successivo debutta al Festival di Sanremo con il brano Tutta Colpa Mia con Emma Marrone tra gli autori del testo. Elodie si classifica all’ottavo posto nella serata finale. Il titolo del brano portato a Sanremo sarà anche il nome del secondo disco in studio uscito lo stesso anno.

Il successo verso il grande pubblico arriva nel 2020 con la sua seconda partecipazione al Festival della Canzone Italiana. Con Andromeda, scritta da Mahmood, Elodie arriva al settimo posto, ma il 2020 è anche l’anno del disco This Is Elodie, terza prova in studio della giovane artista che dagli inizi della sua carriera è diventata un’icona pop ma anche di stile.

Con il compagno di vita Marracash ha dato una vera e propria lezione di eleganza in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Il talento dell’artista romana non può essere messo in discussione e proprio per questo l’arrivo di Elodie a Sanremo 2021 è il segnale di un’ascesa: passare da allieva di Amici a co-conduttrice del Festival della Canzone Italiana significa aver fissato una strada ben precisa, e con tutti i meriti.

