Mentre si avvicina la messa in onda dell’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano su Rai1, inizia l’avventura di Luca Zingaretti ne Il Re, il nuovo dramma carcerario di Sky le cui riprese sono appena partite a Roma: la nuova serie Sky Original, annunciata come il primo prison drama italiano, è appena entrata in produzione e si girerà per diverse settimane fra Roma, Civitavecchia, Torino e Trieste.

Luca Zingaretti ne Il Re interpreta Bruno Testori, un direttore di un carcere, il San Michele, alle prese con un microcosmo in cui esercita il suo potere e il suo discutibile senso di giustizia in modo spietato, travalicando il concetto di legalità e il rispetto stesso delle leggi. Ecco la sinossi della serie diffusa da Sky in occasione del primo ciak.

Il San Michele è un carcere di frontiera dove Bruno Testori, il Direttore, esercita la sua personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale. Perché dietro ogni detenuto c’è una storia, una vita deragliata: e anche se fuori dal carcere la prima a essere andata fuori dai binari è proprio la sua, dentro il San Michele Bruno è un sovrano assoluto. Spietato con chi lo merita, e inaspettatamente misericordioso con altri, sempre seguendo i principi della propria distorta e oscura morale. Ma quando il regno rischia di crollare, minacciato da un pericolo imminente, Bruno si troverà a combattere la guerra più difficile.

Sky ha anche annunciato i nomi che compongono il resto del cast della serie: Luca Zingaretti ne Il Re sarà affiancato da Isabella Ragonese (Lei mi parla ancora, Rocco Schiavone, Il Padre d’Italia), nei panni di un’agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto (Loro, Napoli velata, Mio fratello è Figlio Unico), come il pubblico ministero chiamato ad indagare sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, e Barbora Bobulova (Scialla!, Cuori puri, Cuore sacro), l’ex moglie di Testori.

Luca Zingaretti ne Il Re è diretto da Giuseppe Gagliardi (già regista della trilogia Sky 1992, 1993, 1994 e del noir Rai Non Uccidere). Soggetto e sceneggiatura degli otto episodi sono firmati da Stefano Bises (già sceneggiatore di Gomorra – La serie), Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini e Davide Serino. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli e The Apartment con Wildside, società del gruppo Fremantle.