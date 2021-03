Quando ho aperto il canale Sir Red Ronnie su Telegram ho deciso di creare un magazine virtuale, che ho chiamato ASCOLTAMI!, anche se ho accelerato i tempi di pubblicazione in vista delle dirette che farò da Casa Sanremo nella settimana del Festival, dove porterò alcuni di questi artisti selezionati ad esibirsi dal vivo. Nel magazine su Telegram i ragazzi possono postare i loro brani o video. L’ho lasciato aperto a tutti i commenti e i confronti, così da creare una comunità. Ho poi iniziato a scegliere quelli da trasmettere, dopo aver intervisto i protagonisti, nella diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera. A tutti poi, viene offerto questo prezioso spazio nella homepage di OptiMagazine.

Sopra i video con le interviste degli artisti.

ANTONELLO TOSTO e MARIAPIA DI LECCE sono una coppia di Matera dove Antonello suona una dolce melodia al pianoforte e Mariapia ha creato un video delizioso per dolcezza, disegnando un edificio dove personaggi si muovono in una animazione tra realtà e fantasia.

DANIELE GUASTELLA, un siciliano che ha creato un progetto dove ha riunito una serie di artisti da tutto il mondo. Sotto la sua BIO:

Diplomato in pianoforte classico al conservatorio V. Bellini di Palermo, Daniele Guastella ha nutrito da sempre un interesse a 360° per la musica, ma più in particolare per la musica pop e i cantautori. Ha studiato per un breve periodo canto Jazz alla scuola di musica “Brass Group” di Palermo sotto la guida di Flora Faja e Lucy Garcia. Uscito dalle fila della prestigiosa “Hope Music School” di Roma, dove ha conseguito i diplomi di interprete, autore, compositore ed arrangiatore di musica leggera, Daniele si è distinto in diverse importanti occasioni, come la partecipazione per ben tre volte al Festival Internazionale di musica Cristiana “Jubilmusic” svoltosi al Teatro Ariston di San Remo e andato in onda su RAI 1; le “Giornate Mondiali della Gioventù” di Roma e Colonia alla presenza di milioni di giovani di tutto il mondo; “La conferenza Episcopale Italiana” di Bari nel 2005; il “Festival De La Palabra” di Città Del Messico nel 2006 e nel 2007; Il “Moncalieri Jazz Festival” nel 2008, il “Faces of Friends” Festival di Cahul in Moldova nel 2007, nel 2008 e nel 2011, “Festival del’Equinoccio” in Messico nel 2009, Il Festival “Srebarna Yantra” di Veliko Tarnovo in Bulgaria nel 2010 e nel 2011; la “Festa Italiana” di Tampa (Florida) nel 2012, 2014 e 2016; “El Festival Europeo”, a Città del Messico nel 2013; “La trasmissione Tv “Mezzogiorno in Famiglia” su RAI 2 nell’ottobre del 2013; “L’udienza speciale degli innamorati” alla presenza di Papa Francesco in Piazza San Pietro a Roma nel febbraio del 2014 e trasmessa da RAI 1, TV 2000 e dalla TV Vaticana; La “Festa Italiana” di Drap (Francia) nel 2015, il “Festival delle notti bianche” di Perm (Russia) nel 2014 e nel 2015 … e numerosi altri eventi nazionali ed internazionali. In questi eventi ha spesso condiviso il palco con artisti del calibro di Antonella Ruggiero, Tosca, Povia, Linda, Marco Masini, Mariella Nava, Ivana Spagna, Luca Barbarossa, Alex Britti, Umberto Tozzi, Sarah Hart , Francesco Tricarico, Bungaro, Rosana, Luis Eduardo Aute, Alberto Cortéz, Enver Izmaylov, e altri ancora. Nel 2003 è stato pianista della cantante Lisa con la quale ha fatto un tour in tutta Italia e nello stesso anno ha aperto alcune date siciliane del noto cantautore Gatto Panceri (Autore di Vivo per lei e numerosi altri successi). Il primo CD del cantautore, dal titolo “L’attesa”, è uscito in Italia nel 2008 e l’anno successivo (nella versione spagnola) in Messico. Vanta, fra le altre cose, il patrocinio formale dell’Unicef per l’impegno nel sociale dei testi. Il progetto è nato grazie alla collaborazione di Daniele con Giovanni Buzzurro, noto musicista agrigentino con il quale, negli ultimi anni, ha condiviso diversi importanti eventi in Italia, Messico ed Europa dell’Est. Nel Cd troviamo la partecipazioni dei più importanti musicisti siciliani e la collaborazione con due ospiti speciali alle voci, quali il cantautore messicano Edgar Oceransky e la cantante pugliese Bianca May. Il tecnico del suono e programmatore è stato Riccardo Piparo che vanta produzioni internazionali ed il mastering è stato curato da Juan De Marcos, noto produttore cubano ricordato soprattutto per la produzione di “Buena Vista Social Club” che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 2012 è uscito in Italia il CD “Intanto cammino”, prodotto da Giovanni Buzzurro per conto della El Music Mexico e interamente registrato a Città del Messico con l’ausilio di musicisti e autori di Mexico, Spagna, Argentina, Cuba, Costa Rica, Bolivia, Russia e Italia. Daniele è stato impegnato in numerosi altri progetti: uno spettacolo di teatro-canzone itinerante dal titolo “il negozio di antiquariato” sulla canzone italiana d’autore; la tourneè promozionale del CD “Intanto cammino” con l’orchestra Pop Siciliana e con la sua band; la produzione di nuovi brani per altri artisti. Dal dicembre del 2010 è iniziata un’intensa collaborazione di Daniele Guastella con la famosa cantante Moldava Olia Tira.

I due artisti sono stati in promozione con i singoli: “Heroes” (Lo Cascio-Guastella) e “Di cuore” (Sportelli-Guastella). Hanno realizzato due importanti concerti, il primo alla Filarmonica Nazionale e il secondo al Palazzo Nazionale di Chisinau. Di questi spettacoli è stato prodotto un Dvd uscito nell’Europa dell’Est. Hanno inoltre realizzato e diffuso un video- clip girato tra Alessandria della Rocca e la Scala dei Turchi di Realmonte, comuni della provincia di Agrigento. Nel 2016 Daniele registra assieme alla cantante moldava Lidia Isac un brano scritto da Daniele assieme agli autori Martino Lo Cascio e Fiorella Tarsitano, e il brano stesso viene selezionato per partecipare alle selezioni dell’Eurovision Song Contest della Svizzera. La canzone dal titolo “The life beyond” riscuote un ottimo successo sui social e si piazza tra le prime 12 posizioni.

Nel 2020 esce Homaj, ambizioso progetto discografico portato a termine dopo 4 anni di lavorazione. Si è affidato, per questo suo terzo album, al bravissimo produttore artistico Denis Marino, che vanta importanti collaborazioni con Luca Madonia, Carmen Consoli, Gabriella Grasso e numerosi altri artisti nazionali e internazionali.

Il suono, mixato da Michele Musarra, è vario e alternativo a quello dell’attuale produzione musicale italiana, sonorità pop/rock che strizzano, spesso e volentieri, l’occhio alla world music, cercando un incontro possibile tra lo stile dell’artista e quello dei suoi numerosi ospiti, che sono: Luca Madonia (Italia), Rodrigo Rojas (Bolivia), Alen Veziko (Estonia), Ahmed Elgeretli (Egitto), Anita Vitale (Italia), Mario Incudine (Italia), Haydee Milanes (Cuba), Jerusa Barros (Capo Verde), Leonel Capitano (Argentina), Le Voskresenie (Russia), Dulce Lopez (Messico), Leonel Soto (Messico), Mihaela Fileva (Bulgaria), Giovanna D’angi (Italia), Lidia Isac (Moldavia), Bernardo Quesada (Costa Rica), Pauly Zarb (Australia), Abigail (Spagna) e Edgar Oceransky (Messico).

HOMAJ, Il titolo dell’album, è la traduzione dall’esperanto di Umani (la canzone sicuramente più rappresentativa del disco). Gli argomenti trattati in questo album sono diversi e di grande contenuto sociale e spirituale.

La produzione discografica di Daniele, sia come autore che come cantante, comprende i seguenti cd: Daniele Guastella “Demo” (1997); Giuseppe Marano “Tana libera tutti” (2006); Edgar Oceransky “Solo ni tan solo” (Messico 2007); A.A. V.V. “Memory” (2007); Francesco Sportelli “Ingresso libero” (2008); Daniele Guastella “L’attesa” (2008); Daniele Guastella “La espera” (Messico 2009); A.A. V.V. “UR Music Rock” (2010); Olia Tira “Touch me” (Moldova 2011); Francesco Sportelli “Tra le righe” (2012); Daniele Guastella “Intanto cammino” (2012); Daniele Guastella “Sigo el camino” (2015); Selene Lungarella “L’ora dei Fantasmi” (2013); A.A. V.V. “Opera prima Vol. 2” (2013). Daniele Guastella “Homaj” (duets around the world) (2020). Ha scritto inoltre le musiche per l’opera teatrale “Miraculu a Lisciannira” (2007) e ha partecipato alla colonna sonora del film “Tutte le piccole cose” (2007).

