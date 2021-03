Per nulla scontate le novità delle ultime ore che coinvolgono il jailbreak iOS 14.3, considerando il fatto che un gruppo di sviluppatori ha reso disponibile il tool per tutti coloro che ancora non hanno portato a termine l’aggiornamento con iOS 14.4. Si tratta di un passaggio fondamentale quest’ultimo, in quanto Apple ha già bloccato il downgrade verso la versione del sistema operativo centrale quest’oggi a proposito del pacchetto software. Dunque, occorre un contributo extra, rispetto a quello che vi abbiamo riportato a suo tempo.

Si affaccia il jailbreak iOS 14.3 da oggi 1 marzo

Come stanno le cose oggi 1 marzo? La svolta riguardante il jailbreak iOS 14.3 arriva direttamente dal team “unc0ver”, che proprio in queste ore ha avviato la distribuzione della versione 6.0.0 del suo software. Secondo le prime informazioni che ho avuto modo di raccogliere per gli utenti iPad ed iPhone, pare che il suddetto tool possa essere presumibilmente utilizzato per eseguire il jailbreak di qualsiasi dispositivo con iOS 11.0 e iOS 14.3. Il tutto, come sempre avviene in questi casi, utilizzando una vulnerabilità del kernel.

I feedback raccolti fino a questo momento parlano di un tool perfettamente funzionante, ma è probabile che i lavori per migliorare il jailbreak iOS 14.3 non si arrestino qui. Occorre comunque partire sempre dal presupposto riportato in precedenza, in quanto gli iPhone che sono stati aggiornati a iOS 14.4 non sono compatibili con il nuovo strumento di jailbreak unc0ver. A questo, si aggiunge il solito scenario per il quale attualmente non è possibile eseguire il downgrade a iOS 14.3.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nel corso delle prossime settimane. Per ora, non possiamo fare altro che prendere atto di un rilascio per nulla scontato, con gli utenti pronti a testare il jailbreak iOS 14.3 in attesa delle prossime e prevedibili contromisure da parte di Apple. Come sempre avviene in questi casi.