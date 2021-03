Si stanno registrando alcuni problemi TIM in questo lunedì 1 marzo: non funziona la rete, in particolare quella della linea fissa di casa e tanti clienti dell’operatore sono in difficoltà nell’utilizzo del servizio di navigazione sia per esigenze lavorative che per quelle di studio.

Sul sito Downdetector è possibile osservare la curva delle segnalazioni dei problemi TIM odierni che si quantificano nell’ordine del centinaio, almeno al momento di questa pubblicazione. Non si tratterebbe dunque di un vero e proprio down diffuso ma di anomalie comunque vistose per un certo numero di clienti. Come già messo in evidenza, sarebbe la linea fissa di casa a mostrare particolari difficoltà ma non, al contrario, quella mobile.

Attraverso i canali social del vettore, non si raccolgono particolari feedback sulle difficoltà in corso, nonostante più di qualche richiesta di assistenza in questa mattinata di lunedì. Vista la portata contenuta delle anomalie, c’è anche da sperare che le difficoltà rientrino in davvero poco tempo, magari dopo qualche verifica repentina dei tecnici dell’operatore. Certo sarebbe auspicabile, vista la necessità di tanti clienti di collegarsi da casa per il proprio smart working o anche per le lezioni a distanza di tanti studenti italiani con il via alle nuove restrizioni per il contrasto alla pandemia Covid-19-

Aggiornamento 11:00 – Le anomalie della rete TIM proseguono anche in questi minuti. Le modalità per ricevere assistenza sono sempre le stesse, dunque il numero dedicato 187 ma anche i canali social dell’operatore. In particolar modo attraverso il social network Twitter è possibile chiedere assistenza anche agli operatori dedicati come quelli riportati di seguito:

@TIM4UStefano, @TIM4UAlessio e @TIM4UGiulia

Dopo un momentaneo calo delle segnalazioni di problemi TIM intorno alle ore 10:30 di questa mattina, le testimonianze di difficoltà hanno avuto una nuova impennata dopo le 11. Ancora non sono stati resi noti i motivi dietro le difficoltà di questa mattinata.