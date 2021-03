Per la serata delle cover di giovedì 4 marzo Bugo canta Un’Avventura insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Un Lucio Battisti che ricorre due volte, in questa singolare edizione del Festival di Sanremo: durante la terza serata della kermesse anche i Coma Cose renderanno omaggio al cantautore di Poggio Bustone con la cover de Il Mio Canto Libero.

Per Bugo è la seconda volta al Festival di Sanremo. Nel 2020 ha partecipato con il brano Sincero presentato in coppia con Morgan, ma il loro sodalizio artistico si è concluso proprio al Teatro dell’Ariston con l’uscita di scena che ormai ha decretato la storia della televisione italiana. Anche i Pinguini Tattici Nucleari calcano il palco di Sanremo per la seconda volta: l’anno scorso, infatti, hanno partecipato con il brano Ringo Starr.

Un’Avventura di Lucio Battisti è soprattutto l’unico brano con cui l’artista di Poggio Bustone partecipò al Festival di Sanremo come interprete anziché come autore. Scritta e composta insieme a Mogol, fu portata in gara nel 1969 in coppia con Wilson Pickett. Il testo racconta il colpo di fulmine tra due ragazzi che si innamorano durante l’estate e scoprono che la loro passione non sarà limitata alla sola stagione bensì è destinata a durare nel tempo.

Bugo, del resto, non ha mai nascosto la sua passione per Lucio Battisti e nel suo ultimo disco ne ha dato prova. Il cantante di Poggio Bustone ha fatto tanto per la musica italiana e ancora oggi fa scuola con le sue sperimentazioni e i suoi arrangiamenti geniali. Bugo è in gara tra i campioni con il brano E Invece Sì ed è tanta la curiosità di trovarlo tra i Campioni senza Morgan.

Non sarà

un’avventura

non può essere soltanto una primavera

questo amore

non è una stella

che al mattino se ne va,

oh no no no no no no.

Non sarà

un’avventura

questo amore è fatto solo di poesia

tu sei mia,

tu sei mia

fino a quando gli occhi miei

avran luce per guardare gli occhi tuoi.

Innamorato

sempre di più

in fondo all’anima

per sempre tu.

Perché non è una promessa

ma è quel che sarà

domani e sempre

sempre vivrà,

sempre vivrà,

sempre vivrà,

sempre vivrà.

No, non sarà

un’avventura, un’avventura

non è un fuoco che col vento può morire

ma vivrà

quanto il mondo

fino a quando gli occhi miei

avran luce per guardare gli occhi tuoi.

Innamorato

sempre di più

in fondo all’anima

per sempre tu.

Perché non è una promessa

ma è quel che sarà

domani e sempre

sempre vivrà,

perché io sono innamorato

e sempre di più

in fondo all’anima

ci sei per sempre tu…