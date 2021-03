Invece di riformare profondamente il funzionamento del VAR, Trantalange ha rispolverato la vecchia idea di mandare gli arbitri in televisione. Il primo protagonista di questa decisione del neo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri è stato Orsato ospite dello storico programma Novantesimo Minuto. Nel corso dell’intervista uno dei temi più affrontati è stato il VAR il sistema di controllo elettronico delle decisioni arbitrali.

Orsato ha ammesso di aver commesso un errore nel corso di un contestatissimo Inter-Juve del 2018 (leggi di più). Una gara che risultò poi determinante, ma non decisiva per l’assegnazione dello scudetto allo Juventus a fine stagione. Di quella gara è stato “smarrito” il file audio delle comunicazioni arbitro-VAR room. L’esito di quella gara destabilizzò il Napoli che, nonostante l’entusiasmo per la vittoria allo Stadium di Torino, perse contro Fiorentina e Torino smarrendo lo scudetto in albergo come disse mister Sarri.

Com’era prevedibile le dichiarazioni di Orsato hanno alimentato polemiche e recriminazioni. Con le opposte fazioni impegnate a rinfacciarsi presunti torti/favori arbitrali. Una discussione infinita come quelle in epoca pre VAR collegate al fuorigioco di Turone o al rigore di Ronaldo (Il fenomeno) che i tifosi di Roma e Inter rinfacciano a quelli della Juventus per accusare delle peggiori nefandezze la Vecchia Signora.

Sono discussioni che continueranno all’infinito e chiaramente non avranno mai termine. Che senso ha, in epoca VAR, mandare in tv gli arbitri a rinnovarle ed amplificarle? Che senso ha ridurre il direttore di gara ad un semplice opinionista tv e spedirlo nell’arena mediatica? L’idea di Trentalange è pessima. Anche qualche anno orsono era stata praticata fino alla degenerazione di una polemica trash tra l’arbitro Cesari e l’attore Amendola che lo perculava per le lampade alle quali si era sottoposto. Chiacchiere, chiacchiere ed ancora chiacchiere in una deriva mediatica che si è impadronita purtroppo in Italia anche della scienza e della medicina secondo lo sgangherato proclama uno vale uno!

Se Trentalange vuole davvero riformare il rapporto tra arbitri, addetti ai lavori tifosi faccia una vera operazione traparenza. Renda pubbliche in diretta le comunicazioni tra la VAR rooom ed il direttore di gara come i team radio della Formula Uno, introduca il challenge per imporre la review ai direttori di gara, permetta agli arbitri di spiegare in campo, come i colleghi della NFL, le decisioni controverse. E’ questo il modo migliore per aiutare gli arbitri a decidere meglio, aumentarne l’autorevolezza, rendere trasparenti le decisioni.