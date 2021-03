Anya Taylor-Joy e La regina degli scacchi trionfano ai Golden Globes 2021. Lo scacco macco di Netflix fa sì che il prodotto televisivo, adattamento del romanzo di Walter Tevis, si porti a casa due premi: uno alla miglior miniserie (o film per la tv), l’altro alla sua protagonista.

Per Anya Taylor-Joy, classe 1996, è il suo primo importante premio. Durante il suo discorso, la giovane star ha ringraziato in particolare il co-creatore, scrittore e regista Scott Frank: “Ti voglio bene”, ha detto. “Grazie per avermi permesso di far parte di questo viaggio e grazie per avermi affidato Beth [la protagonista della miniserie, ndr]”.

La regina degli scacchi vanta diversi record: la miniserie, fin dal suo debutto, è stata la più vista in assoluto sulla piattaforma. La scacchi-mania ha conquistato gli spettatori e c’è stato un vero boom di vendite sia del libro, da cui lo show è tratto, sia di scacchiere.

“È ovviamente meraviglioso che tutti abbiano visto la serie”, ha continuato Anya Taylor-Joy. “La rifarei ancora una volta!” ha dichiarato con entusiasmo. “Ho imparato così tanto. Sono molto grata e ringrazio il pubblico che lo ha visto e ha supportato il personaggio. Significava davvero tanto per me.”

Non solo La regina degli scacchi: la Taylor-Joy è stata nominata anche come miglior attrice in un film commedia o musicale per Emma – la categoria è stata invece vinta da Rosamund Pike per I Care a Lot.

Quando le avevano rivelato della sua doppia candidatura, la star ha affermato di essere rimasta sbalordita: “Il mio pensiero immediato è stato, ‘Chi è morto?’ In realtà è stata una notizia meravigliosa. È stata una bella sorpresa e piuttosto surreale”.

Anya Taylor-Joy è stata nominata insieme a Cate Blanchett (Mrs. America), Daisy Edgar-Jones (Normal People), Shira Haas (Unorthodox) e Nicole Kidman (The Undoing). La regina degli scacchi ha vinto su Unorthodox, sempre di Netflix, Small Axe di Amazon Prime Video, Normal People di Hulu e The Undoing della HBO.

Ecco il discorso di Anya: