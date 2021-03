Stanno per partire le riprese della serie tv A Casa Tutti Bene, tratta dall’omonimo film di Gabriele Muccino del 2018 premiato col Nastro d’Argento speciale al cast.

Quello della serie tv A Casa Tutti Bene non è stato ancora annunciato, ma il film ha potuto contare su un cast di nomi cari al regista come quelli di Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Sabrina Impacciatore e Stefania Sandrelli (già diretti dallo stesso Muccino ne L’Ultimo Bacio e il suo sequel Baciami Ancora), oltre che su un gruppo corale composto tra gli altri da Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Valeria Solarino, Giammarco Tognazzi, Giulia Michelini, Massimo Ghini, Giampaolo Morelli, Ivano Marescotti, Tea Falco, Sandra Milo ed Elena Cucci.

L’adattamento televisivo sarà diretto dallo stesso Muccino per i primi due episodi: la serie tv A Casa Tutti Bene è stata annunciata come un reboot del film, avrà dunque trama e personaggi simili ricalcando il soggetto originale, ma un cast diverso oltre che uno sviluppo narrativo inevitabilmente più approfondito. Questo esordio alla regia di una serie tv per Muccino sarà un format originale Sky, composto da otto episodi, le cui riprese partono a metà marzo a Roma e si svolgeranno anche all’Argentario a luglio.

Proprio in vista del primo ciak ormai imminente, sono attivi i casting per piccoli ruoli e comparse. In particolare si cercano su Roma e zone limitrofe sia uomini che donne tra i 20 e i 60 anni che abbiano la tipica parlata romanesca, così come si ricercano persone nello stesso range di età ma senza alcuna inflessione dialettale. Inoltre, sempre su Roma, si cercano altre figurazioni più specifiche: in particolare, una giovane donna castana alta circa 165 cm, una giovane donna castana in dolce attesa sempre di 165 cm di altezza, una giovane donna di 170 cm di altezza di corporatura robusta, uomini e donne filippini tra i 25 e i 50 anni e giovani infermieri o specializzandi in medicina.

Per le riprese all’Argentario e zone limitrofe si selezionano uomini e donne tra i 20 e i 75 anni, una giovane donna castana alta circa 165 cm e una giovane donna castana e robusta alta circa 170 cm.

I candidati potranno proporsi scrivendo una mail contenente dati personali e domicilio, contatto telefonico e tre foto (figura intera, primo piano e profilo) a actb.extras@gmail.com.