Mentre Viola Davis si prepara a vestire i panni di Michelle Obama nella serie di Showtime The First Lady, è stato scelto anche il volto di Barack. Sarà OT Fagbenle, star di The Handmaid’s Tale, ad interpretare il 44° presidente degli Stati Uniti nella nuova serie dedicata alle First Lady d’America.

Il format antologico racconterà in forma fictional le storie di tre grandi First Lady americane che hanno segnato la storia del Paese e lasciato un’eredità indelebile: il premio Oscar ed Emmy Viola Davis è stata la prima attrice annunciata come protagonista di questa serie antologica. Sarà il suo ritorno alla serialità dopo la fine de Le Regole del Delitto Perfetto, la serie ABC che le ha regalato la ribalta internazionale aprendole la strada ai premi più prestigiosi, con un Emmy come migliore attrice per una serie drammatica. Ora sta per fare la storia come donna di colore più nominata nella storia dei premi Oscar.

Oltre che da Viola Davis nei panni di Michelle Obama, la serie sarà anche interpretata da Gillian Anderson, che dopo essere stata Margaret Thatcher in The Crown per Netflix si calerà nei panni di Eleanor Roosevelt, e da Michelle Pfeiffer nel ruolo di Betty Ford: l’obiettivo è rievocare “i percorsi delle tre donne a Washington attraverso un’intimità illuminante“. Tra gli altri volti del cast, Aaron Eckhart interpreterà il presidente Gerald Ford, Judy Greer sarà la fidata confidente di Betty Ford Nancy Howe, Jayme Lawson si calerà nei panni della giovane Michelle Obama e Kristine Froseth sarà la giovane Betty Ford.

Le loro storie non possono ovviamente prescindere da quelle dei Presidenti che hanno accompagnato nel corso dei loro mandati: per questo accanto a Viola Davis c’era bisogno di un volto noto che interpretasse Barack Obama ed è stato trovato nell’attore di The Handmaid’s Tale. Nelle quattro stagioni del dramma distopico di Hulu tratto dal romanzo di Margaret Atwood, OT Fagbenle interpreta il marito della protagonista June e padre di sua figlia, Luke Bankole. La serie è già stata rinnovata per una quinta stagione, in attesa della quarta in arrivo ad aprile 2021.