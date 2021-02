Ci sono novità importanti che dobbiamo prendere in esame oggi 28 febbraio con MediaWorld, per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni in tempo reale sulla disponibilità PS5. In tanti, infatti, continuano ad essere fiduciosi sull’argomento, nonostante alcune notizie trapelate in settimana. Le più recenti indiscrezioni, infatti, ci dicono che una spinta alla distribuzione delle scorte di Sony si avrà con ogni probabilità solo nel corso del secondo semestre di questo 2021 tanto complicato per tutti.

Da MediaWorld alla disponibilità PS5: stop alle notifiche

L’annuncio del giorno, come accennato ad inizio articolo, riguarda MediaWorld e ci arriva direttamente da Sony. Per farvela breve, se siete in attesa di notifiche drop per essere aggiornamenti in modo istantaneo sulla disponibilità PS5 con lo store in questione, sarebbe opportuno ripiegare su altre piattaforme. Il colosso asiatico ci dice infatti che il servizio relativo alle suddette notifiche sia momentaneamente sospeso a causa della “cattiva struttura del sito MediaWorld“. Per tale ragione, Sony si scusa sull’inconveniente.

Allo stato attuale, non ci sono elementi per dire se e quando il sistema di notifiche drop di MediaWorld, concentrato proprio sulla disponibilità PS5, verrà ripristinato. Non conoscendo le motivazioni specifiche che hanno portato a questo punto, così come non siano note le tempistiche di ripristino, ad oggi non resta altro da fare che focalizzare la propria attenzione su altri market. Almeno stando ai dati disponibili fino a questo momento.

Aggiungo che le notizie di oggi 28 febbraio sulla disponibilità PS5 e sullo stop momentaneo alle notifiche che ci arriva da MediaWorld abbia fonti ufficiali, considerando che le segnalazioni sono pervenute dal canale Telegram di Sony. Qualora doveste avere ulteriori informazioni da aggiungere a quanto riportato stamane, non esitate per alcuna ragione al mondo a commentare l’articolo odierno, così da avere altri elementi di analisi arrivati a fine mese.