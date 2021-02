Ci sarà una piccola reunion di Downton Abbey nella nuova serie del co-creatore di Sherlock Steven Moffat: Rose Leslie e Theo James, apparsi nella prima stagione dell’acclamatissimo dramma in costume di Julian Fellowes, stanno per tornare a recitare insieme in The Time Traveller’s Wife (La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo).

I due attori visti in Downton Abbey saranno i protagonisti della serie drammatica di HBO basata sul romanzo omonimo di Audrey Niffenegger, che dopo un debutto quasi in sordina nel 2003, pubblicato da un editore indipendente americano, divenne dopo qualche anno un caso editoriale grazie al tam tam tra i lettori, in un’epoca antecedente i social media.

Questo dramma fantascientifico sarà adattato dall’ex capo-sceneggiatore di Dr. Who: le star di Downton Abbey interpreteranno un uomo e una donna protagonisti di un’intricata storia d’amore che attraversa il tempo e lo spazio, grazie al fatto che lui è affetto da “cronoalterazione“, un fenomeno rarissimo per il quale, in situazioni di grande stress, il suo corpo si dissolve e si ricompone in un’altra dimensione temporale. La studentessa d’arte Clare (Rose Leslie) e del bibliotecario Henry (Theo James) si conoscono da quando lei era una bambina: Henry le appare nel giardino di casa e ha l’età di trentasei anni, poi scompare come fosse un fantasma o un angelo. Anni dopo, si sposeranno quando lei ne ne ha ventitré e Henry trentuno: la loro vita è segnata dal fatto che Henry appare e scompare continuamente viaggiando nel tempo, mentre Claire cerca di adattarsi faticosamente all’ineluttabile destino del marito. Una storia d’amore e di fantascienza che diventa una grande riflessione sull’imprevedibilità della vita.

Questo non è il primo adattamento del romanzo, che nel 2009 è stato portato sul grande schermo col bel film omonimo che ha visto Eric Bana e Rachel McAdams nei panni di Henry e Claire (titolo italiano Un Amore all’Improvviso): ora tocca alle star di Downton Abbey Rose Leslie e Theo James interpretare la coppia di innamorati che si alternano nel racconto della loro storia eccezionale. Per la Leslie, che aveva interpretato la cameriera Gwen Dawson in Downton Abbey, si tratta del ritorno alla recitazione dopo la nascita del suo primo figlio dall’unione con il marito Kit Harrington, conosciuto sul set di Game of Thrones. Per James è un ritorno alla serialità dopo aver interpretato in Downton Abbey il ruolo del diplomatico turco Kemal Pamuk, quello di Tobias “Four” Eaton nel film Divergent al fianco di Shailene Woodley e una recente apparizione in un’altra serie in costume, la popolare Sanditon di ITV.