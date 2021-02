Gli appassionati di cinema non possono non essere interessati all’orario e alla diretta dei Golden Globe 2021. Nella notte tra questa domenica e lunedì si assisterà alla consegna degli ambiti premi, preludio naturale agli Oscar 2021 che poi si volgeranno il prossimo 25 aprile. La cerimonia sarà di certo condizionata dall’attuale pandemia Covid-19, svolgendosi per buona parte in formula virtuale a distanza ma non mancheranno di certo le emozioni garantite dai più grandi attori internazionali.

Per quanto riguarda l’orario della diretta dei Golden Globe 2021, in Italia (come sempre) bisognerà fare davvero le ore piccole. Sarà di poco passata la mezzanotte, dunque le 00:30 quando partiranno le danze delle premiazioni dallo storico Beverly Hilton Hotel (che ospita la cerimonia dall’ormai lontano 1961). Si andrà avanti di certo fino a notte inoltrata, magari anche oltre le 3 del mattino.

Come seguire la diretta dei Golden Gobe 2021 dall’Italia

La diretta dei Golden Globes 2021 sarà trasmessa in Italia, in esclusiva, su Sky Atlantic. Oltre a collegarsi al canale 110 sul televisore, sarà possibile beneficiare del live su tablet grazie all’applicazione Sky Go: sempre per tutti i clienti Sky, sarà possibile beneficiare del live commentato anche attraverso il canale Sky TG24, però dalle ore 01:00 di notte. Oltre ai conduttori Sky, ci saranno in studio anche Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association (HFPA) e la giornalista Marta Perego per un commento in italiano dei riconoscimenti conferiti di volta in volta.

Per i non abbonati a Sky, per l’edizione dei Golden Globe 2021, dovrebbe esserci la possibilità di visionare la diretta streaming sul sito ufficiale GoldenGlobes.com. Naturalmente non ci sarà nessun commento al live che sarà in lingua originale ma gli appassionati di cinema di certo godranno dell’intero show appieno, senza particolari interruzioni. Appuntamento dunque tra poche ore per conoscere i vincitori di questa edizione davvero speciale ma di cui di certo si sente un gran bisogno come momento di svago.