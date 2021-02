Ci sono alcune segnalazioni da prendere in esame oggi, in merito a problemi riscontrati da utenti Huawei che vorrebbero utilizzare l’app Satispay con il proprio smartphone. In particolare, abbiamo già avuto modo di constatare quanto questa strada possa essere importante per il pubblico che segue con attenzione la questione del CashBack di Stato. Tramite questo strumento, infatti, non servono lo SPID e la famosa app IO, che pure ha creato qualche grattacapo agli utenti italiani in questi mesi.

Problemi Satispay su alcuni Huawei: come gestire la questione CashBack

Cosa fare qualora Satispay non dovesse funzionare a bordo del proprio smartphone Huawei? In effetti, le anomalie non sono così isolate, almeno stando alle indicazioni che ho ottenuto in diversi gruppi social a tema. Per gestire al meglio situazioni del genere, vi rimando questa domenica ad alcune indicazioni che ci sono state fornite direttamente dall’assistenza di Huawei su Facebook:

“Ti consigliamo di verificare la disponibilità di aggiornamenti per l’app Satispay e di andare in Impostazioni > App > App > Satispay > Memoria > Cancella dati. Verifica se dopo questa procedura, l’anomalia persiste. Se dovesse persistere, non esitare a contattarci tramite messaggio privato. Saremo lieti di fornirti assistenza”.

Consultando svariate fonti, ho preso atto che i problemi Satispay per smartphone Huawei si risolvono in un modo ancora più semplice. Vale a dire disintallando e reinstallando l’app. Una volta installata, assicuratevi che siano state date tutte le autorizzazioni da impostazioni – applicazioni – app – satispay – gestione autorizzazioni. Così facendo, non dovreste riscontrare ulteriori anomalie.

Anche voi avete fatto i conti con problemi Satispay tramite smartphone Huawei? Fateci sapere come si sono palesati i problemi e soprattutto quale percorso avete seguito per mettervi alle spalle, considerando il fatto che le segnalazioni non sono per nulla isolate a quanto pare.