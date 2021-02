In questo ultimo giorno del mese di febbraio non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza o almeno non per tutti coloro che stanno tentando l’accesso alla piattaforma, magari solo per conoscere il saldo dell’importo presente sulla carta personale. Fermo restando che delle anomalie reali ci sono, come verificato anche dalla nostra redazione, c’è pure da dire che esiste una modalità altra per ottenere l’importante informazione.

Cosa succede al sito del RDC

In questa domenica 28 febbraio sta capitando quanto segue: più cittadini che stanno tentando di entrare nel portale ufficiale per la misura di contenimento visualizzano un messaggio di errore identico o molto simile a quello presenta nell’immagine di inizio articolo. L’accesso con Spid presenta una vistosa anomalia che non consente di proseguire per andare avanti.

Da un test effettuato in questi minuti, risulta che non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza con Spid delle Poste ma non si esclude che lo stesso errore si concretizzi anche con il tentativo di accesso con diverse credenziali digitali.

Alternative al portale ufficiale

Come già detto, se non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza, viene a mancare uno dei canali attraverso i quali si può verificare il saldo abbinato alla propria carta con l’accredito dell’aiuto economico. Ebbene, nel caso in cui l’anomalia appena riportata non si risolva nel giro di poco tempo, va precisato che resta disponibile una seconda e comoda strada per ottenere la stessa informazione. Si tratta del numero verde dedicato all’incentivo. Chiamando in qualsiasi momento il recapito 800.666.888 non si perderà tempo nell’ottenere il dato di proprio interesse. Andrà solo inserito il codice di 16 numeri riportato sulla parte frontale della carta per capire quale somma è ancora disponibile e anche per ascoltare quale sia il saldo di giornata. L’operazione sarà automatica e prenderà solo qualche minuto.