Sta per essere rilasciato su tutti i dispositivi Android ed iPhone il nuovo aggiornamento WhatsApp, con il quale avremo la possibilità di toccare con mano una funzione senza ombra di dubbio gradita. Secondo le informazioni raccolte oggi 28 febbraio, infatti, è stato avviato il rollout della versione dell’app con la quale i video condivisi all’interno di questa piattaforma risulteranno una volta per tutte meno fastidiosi. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratti, dopo le indiscrezioni che erano trapelate nelle scorse settimane.

Nuovo aggiornamento WhatsApp utile contro i video condivisi

Cosa cambia per gli utenti Android ed iPhone? Stando alle anticipazioni fornite da Android Police, una volta installato il nuovo aggiornamento, avremo effettivamente la possibilità di rimuovere completamente l‘elemento audio dai video durante la loro condivisone su WhatsApp. In questo modo, dunque, potremo fare un favore ai destinatari, soprattutto per quei contenuti che non richiedono di essere ascoltati, dopo le numerose richieste avanzata dall’utenza nei confronti dei tecnici.

A tutti, almeno una volta nella vita, è capitato di ricevere un video su WhatsApp, di aprirlo magari davanti ad altre persone, facendo magari una figuraccia proprio per il suo audio. Ebbene, chi lo invia da marzo potrà fare in modo che situazioni del genere non si verifichino anche in futuro. Ho scritto “da marzo“, in quanto l’aggiornamento di cui vi sto parlando questa domenica risulta in rollout da alcune ore per coloro che hanno deciso di iscriversi al programma beta.

Insomma, qualche giorno di attesa e tutti gli utenti con un Android o con un iPhone potranno imbattersi nel nuovo aggiornamento WhatsApp. La funzione descritta, a dirla tutta, era nell’aria, come vi abbiamo anticipato con un altro approfondimento sul tema. Fate dunque molta attenzione al vostro store di riferimento, in attesa di poter procedere con l’installazione