Fosse per ABC Studios Grey’s Anatomy 18 sarebbe cosa certa, ma a quanto pare la decisione sul rinnovo della serie – che coinvolge soprattutto la casa di produzione ShondaLand di Shonda Rhimes e la protagonista Ellen Pompeo – non è stata ancora presa.

Ospite di CBS Sunday Morning dal giardino di casa sua, l’interprete di Meredith Grey ha fornito un ulteriore aggiornamento sullo stato dell’arte del rinnovo di Grey’s Anatomy 18. Se i suoi colleghi Chandra Wilson, Jesse Williams e Kevin McKidd sono parsi recentemente molto ottimisti sul futuro della serie, la Pompeo semina qualche dubbio.

L’attrice, interrogata sull’eventuale conferma di Grey’s Anatomy 18 per la prossima stagione televisiva, ha dichiarato che non è stata ancora presa una decisione, confermando però che sono in corso discussioni sul finale del medical drama: “Onestamente non abbiamo deciso. Stiamo davvero cercando di capirlo in questo momento. Che storia raccontiamo per concludere uno spettacolo così iconico? Come lo facciamo? Voglio solo assicurarmi per questo personaggio, e questo spettacolo, e i fan… voglio assicurarmi di farlo bene“.

Come aveva dichiarato Jesse Williams, una stagione centrata sul Covid come quella in corso non è l’ideale per scrivere una grande conclusione per il medical drama, quindi almeno Grey’s Anatomy 18 dovrebbe essere confermata, quantomeno come stagione conclusiva qualora la Pompeo decidesse di mettere la parola fine all’epopea della Grey. La protagonista ha ormai dichiarato più volte di aver dato tutto a questa serie. Inoltre il suo contratto scade alla fine di questa stagione e dovrebbe essere rinnovato in caso di conferma di una nuova stagione della serie.

ABC aveva già confermato l’interesse a rinnovare Grey’s Anatomy 18, visti gli ascolti ancora molto alti dopo 17 stagioni, ma dal lato della produzione è tutto affidato alla Pompeo: se lei deciderà di esserci, allora ci sarà un’altra stagione. Dalle sue parole, però sembra chiaro come la serie sia ormai sul viale del tramonto. D’altronde dopo aver superato in longevità E.R. – Medici in Prima Linea, diventando il medical di prima serata più duraturo della tv, è rimasto ben poco per cui valga la pena continuare.