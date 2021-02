9-1-1 3 e 9-1-1 Lone Star tornano in onda anche il 7 marzo prossimo con due nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare della chemio a cui si sta sottoponendo il capitano Strand mentre TK scoprirà quello che sta succedendo e avrà una reazione inaspettata. Ad andare in onda la prossima settimana saranno due nuovi episodi, uno di 9-1-1 3 e 1 di 9-1-1 Lone star dal titolo “Inchiodati” e “Stalloni“.

In particolare, nel primo, per Chimney è sempre più difficile convivere con Albert il quale porta sempre delle ragazze diverse in casa convinto che nella vita di suo fratello manchi la passione, affermando che Maddie, più che una fidanzata, in realtà è un’amica. Michael porta Harry in campeggio per una loro vecchia tradizione e anche Bobby si unirà a loro, così potrà aiutare Michael qualora avesse dei problemi di salute.

A seguire toccherà all’episodio dello spin-off di 9-1-1 Lone Star in cui la squadra è chiamata a una rissa in uno strip club maschile; Paul aiuta Josie, che è stata colpita in un occhio da una spogliarellista. Nel frattempo, Owen riceve la chemioterapia e Wayne gli dà consigli che l’impotenza è un effetto collaterale ma lui non ha intenzione di accettare il cambiamento del suo corpo e non tanto nella virilità quanto nei capelli. Intanto, un uomo colpito alla testa rivela ai paramedici di essere affetto da CPPD, una condizione caratterizzata da artrite extra dolorosa.

Prima degli episodi del 7 marzo di 9-1-1 3 e 9-1-1 Lone Star i fan avranno modo di andare incontro agli episodi in onda questa sera su Rai2 con due nuovi appuntamenti in cui sentiremo ancora parlare di Michelle e di quello che è successo a sua sorella, forse la donna è ancora viva?