C’è ancora grande incertezza per quanto riguarda il bonus collaboratori sportivi, soprattutto per quanto concerne le quote relative ai mesi di gennaio e febbraio. Mentre qualcuno afferma che finalmente siano scattati i pagamenti di dicembre, come abbiamo avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi sul nostro magazine, si brancola nel buio sul supporto alla categoria nel 2021. Una questione che richiede risposte concrete e definitive per una categoria che è stata messa in ginocchio dalla pandemia nell’ultimo anno.

Una scadenza cruciale per il bonus collaborativi sportivi gennaio

Certo, la crisi di governo ha notevolmente rallentato le cose e difficilmente il piano riuscirà a prevedere la quota bimestrale da erogare entro il 5 marzo, come aveva dichiarato a suo tempo l’ex Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Quella che va esaminata questo sabato, a conti fatti, è una scadenza cruciale per il bonus collaborativi sportivi previsto tra gennaio e febbraio. Come riportato dalle principali testate italiane, infatti, la prossima settimana conosceremo nel dettaglio il programma dei nuovi ristori.

Va precisato, a tal proposito, che il suo nome non sarà Decreto Ristori 5, contrariamente a quanto si è detto fino a questo momento, ma più semplicemente Decreto Sostegni. Impossibile prevedere se il bonus collaboratori sportivi di gennaio e febbraio seguirà la stessa linea che era stata dettata dal Conte Bis, ma dal 27 febbraio abbiamo quantomeno una scadenza definitiva per sapere cosa attende la categoria. Per certi versi una timeline scontata, visto che la prossima settimana scade anche il vecchio DPCM.

Se da un lato quest’ultimo non dovrebbe subire sostanziali modifiche rispetto al primo del 2021, sul fronte del bonus collaboratori sportivi di gennaio e febbraio possiamo aspettarci qualsiasi cosa. Ovviamente, nei prossimi giorni vi terremo aggiornati in tempo reale sul nuovo decreto, in modo tale da informarvi sul futuro a breve termine per una categoria particolarmente in difficoltà.