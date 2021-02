Nella serata di giovedì 4 marzo del Festival di Sanremo dedicata alle cover Orietta Berti canta Io Che Amo Solo Te di Sergio Endrigo, un grande classico della canzone italiano da uno degli artisti più rappresentativi del Belpaese.

Orietta Berti, in gara con Quando Ti Sei Innamorato, ha scelto di duettare con Le Deva, il quartetto di stelle nonché una superband vocale di pesi massimi provenienti dai talent show con la presenza di Laura Bono.

In un Festival unico nel suo genere – quello del 2021 sarà un Sanremo senza pubblico per via dell’emergenza sanitaria che ha decretato la chiusura degli eventi pubblici – Orietta Berti canta Io Che Amo Solo Te, cavallo di battaglia di Sergio Endrigo pubblicato nel 1962 con l’arrangiamento firmato da Louis Enriquez Bacalov.

Sergio Endrigo compose musica e testo, e il valore artistico di Io Che Amo Solo Te è talmente prezioso che nel 2006 ottiene il Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano. Il successo fa scuola ancora oggi dal momento che numerosi artisti rendono omaggio a questa canzone che celebra l’amore assoluto, un vero e proprio atto di devozione di un uomo innamorato alla sua donna.

Orietta Berti canta Io Che Amo Solo Te e passa il testimone alle nuove generazioni: Le Deva hanno accolto con entusiasmo la novità del duetto con la cantante di Quando Ti Sei Innamorato e questo sodalizio è accolto con positività anche dall’opinione pubblica, un incontro tra due realtà diverse nel nome della musica e in un presente che si presenta ancora troppo difficile da accettare.

Io Che Amo Solo Te – Testo

C’è gente che ha avuto mille cose,

tutto il bene, tutto il male del mondo.

Io ho avuto solo te

e non ti perderò,

non ti lascerò

per cercare nuove avventure. C’è gente che ama mille cose

e si perde per le strade del mondo.

Io che amo solo te,io mi fermerò

e ti regalerò

quel che resta

della mia gioventù. Io ho avuto solo te

e non ti perderò,

non ti lascerò

per cercare nuove illusioni. C’è gente che ama mille cose

e si perde per le strade del mondo.

Io che amo solo te,

io mi fermerò

e ti regalerò

quel che resta

della mia gioventù.

