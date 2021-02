Chi attende con ansia Clubhouse su Android può star certo che il suo rilascio è in programma in un futuro davvero prossimo. Parola di Paul Davidson, cofondatore del social di soli vocali che tanto interesse sta destando in questa prima parte del 2021. Già da settimane è nota l’intenzione di portare anche sugli smartphone con sistema operativo Android la novità in questione ma ora c’è una nuova conferma al riguardo.

Nel corso di un’intervista del giornalista Andrew Ross Sorkin della CNBC e del New York Times a Bill Gates e contemporaneamente anche a Paul Davidson , l’argomento social è stato naturalmente affrontato. In realtà lo spunto per parlare della nuova piattaforma è giunto per merito dell’ex presidente Microsoft Gates appunto. Quest’ultimo ha chiarito come preferisca utilizzare telefoni con sistema operativo Android rispetto agli iPhone per un motivo molto semplice: sui primi, l’esperienza di tutto il software Microsoft è migliore. Dopo questa affermazione, ha preso la parola Paul Davidson che ha chiarito come lo sviluppo del suo social per Android sia in corso d’opera.

Secondo quanto dichiarato nell’intervista appena citata, non solo Clubhouse su Android è in programma ma è pure un’assoluta priorità. La vera e capillare diffusione della nuova piattaforma potrà avvenire difatti solo se questa sarà messa a disposizione anche degli smartphone con sistema operativo Android.

Peccato che il giornalista Sorkin non abbia incalzato il cofondatore del nuovo servizio con la domanda che tutti si sarebbero aspettati ossia quella relativa ai tempi di rilascio per la versione specifica del social. Essendo stato definito una priorità Clubhouse su Android proprio per Davidson, ci si aspetterebbe un’attesa non certo lunga. La speranza è che nell’imminente primavera qualcosa si concretizzi, anche se difficilmente si abbandonerà il sistema per inviti tipico anche degli iPhone per iscriversi al social. Non resta che attendere ogni nuovo sviluppo.