Va in scena nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 il duetto di Random con i The Kolors. Il brano scelto per la serata dedicata alla canzone d’autore è Ragazzo Fortunato di Jovanotti e per presentarlo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, Random ha deciso di lasciarsi affiancare dalla band guidata da Stash Fiordispino.

Un duetto inedito a Sanremo 2021. Stash – da poco diventato papà di Grace, la bimba avuta dalla sua compagna, Giulia Belmonte – torna a Sanremo fuori gara. Accompagnerà con i The Kolors l’esibizione di Random che quest’anno si trova a comporre il cast dei 26 Campioni di Sanremo 2021, il secondo consecutivo per Amadeus da direttore artistico.

Resta confermata a Sanremo una serata dedicata alle cover, alla canzone d’autore tutta italiana che ha contributo a scrivere la storia della nostra tradizione musicale. A scelta libera i brani da presentare sul palco, a scelta anche la possibilità per i Big di farsi accompagnare da un ospite.

Non tutti hanno optato per un duetto. C’è chi, infatti, si esibirà in solitaria ma non Random che, giovanissimo, ha scelto i The Kolors. Il duetto di Random con i The Kolors al Festival di Sanremo 2021 sarà sulle note di Ragazzo Fortunato di Jovanotti, un brano molto caro all’artista in gara.

“Sono davvero tanti i motivi per i quali Ragazzo Fortunato è stata la canzone che ho scelto di portare sul palco dell’Ariston per la serata del giovedì insieme a The Kolors”, ha raccontato Random. “Jovanotti è uno dei miei artisti italiani preferiti in assoluto e Ragazzo Fortunato è un pezzo che in qualche modo dice tanto di me: io vivo ogni giorno come se mi avessero regalato un sogno, al quale lavoro con determinazione perché si realizzi”, ha spiegato il cantante che sul palco dell’Ariston vuole portare un messaggio importante.

“Credere nei propri sogni è il messaggio che voglio portare a chi mi ascolta. Inoltre, è una canzone che ha un ritmo completamente diverso dal brano che porterò in gara e questo mi consentirà di mostrare un’altra parte di me al pubblico di Sanremo. Sono molto felice di condividere questa esperienza con The Kolors, che ammiro da sempre, e con Stash, al quale sono legato da un affetto fraterno“, ha concluso.

