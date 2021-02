Nella serata di giovedì 4 marzo gli Extraliscio e Davide Toffolo cantano Rosamunda di Gabriella Ferri, e lo fanno con il conforto del genio tedesco dell’elettronica Peter Pichler.

Le intenzioni degli Extraliscio e Davide Toffolo, del resto, sono note dalle prime interviste. In gara con Bianca Luce Nera hanno annunciato dal primo momento che il loro spettacolo avrà il sapore del punk da balera, e la scelta per la serata delle cover è ricaduta su un classico riproposto in Italia dalla cantautrice romana Gabriella Ferri nel 1972.

Rosamunda, infatti, nacque nel 1927 col titolo Modřanská Polka ed era una polka – come il titolo suggeriva – scritta dal compositore polacco Jaromír Vejvoda. Divenuto noto in tutto il mondo specialmente durante la Seconda Guerra Mondiale, il brano fu rilanciato in Italia nel 1972 grazie alla versione registrata da Gabriella Ferri e inserita nell’album L’Amore è Facile, Non è Difficile.

Gli Extraliscio e Davide Toffolo cantano Rosamunda in una versione riarrangiata da Peter Pichler per presentare uno show unico durante la serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover. Il circo punk portato in scena dagli Extraliscio si rivela necessario, in una gara che quest’anno non avrà un pubblico in sala per via delle limitazioni per il contenimento della pandemia del Covid-19, che nell’ultimo anno ha messo in ginocchio anche il settore dei lavoratori dello spettacolo.

Per questo gli Extraliscio e Davide Toffolo cantano Rosamunda per cercare quella freschezza e serenità che in questo momento storico sono le grandi assenti del nostro quotidiano.

Rosamunda – Testo

Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata

Sembra quasi preparata da una fata delicata

Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici

Son tutti in allegria, oh che felicità Rosamunda, se mi guardi tu

Rosamunda, non resisto più

Tutte le coppie fo inciampar

Più non mi trovo a saltellar Rosamunda, tu mi fai gioir

Rosamunda tu mi fai stordir

Sotto le stelle, a cuore a cuor

È tanto bello fare all’amor Rosamunda, tu sei la vita per me

Rosamunda, tutto il mio cuore per te

Nei tuoi baci c’è tanta felicità

Più ti guardo e più mi piaci

Rosamunda Nei tuoi baci c’è tanta felicità

Più ti guardo e più mi piaci

Rosamunda Rosamunda, tu sei la vita per me

Rosamunda, tutto il mio cuore per te

Nei tuoi baci c’è tanta felicità

Più ti guardo e più mi piaci

Rosamunda, Rosamunda, Rosamunda

