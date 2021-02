Il derby Napoli Benevento arriva con le due formazioni in condizioni psicologiche e di classifica molto diverse. Il Napoli è in piena crisi d’identità, gioco e risultati. Il Benevento viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Il derby Napoli Benevento è uno spartiacque stagionale per le formazioni di Rino Gattuso e Pippo Inzaghi. Qualora il Napoli non dovesse centrare la vittoria anche l’ultimo traguardo stagionale ( il quarto posto che vale l’accesso alla Champions) diventerebbe molto più complicato ed il Benevento potrebbe metter un’ipoteca sulla permanenza in categoria.

Sarà partita tesa e combatutta il derby Napoli Benevento che in panchina propone anche la sfida tra due grandi amici e campioni: Rino Gattuso alla guida sempre più a rischio del Napoli e Pippo Inzaghi condottiero sempre più amato dei sanniti. Due campioni del mondo che si ritrovano da rivali dopo aver vinto di tutto e di più con il Milan e la Nazionale.

Ma il deby Benevento Napoli è anche l’occasione per metter a confronto due presidenti vincenti come De Laurentiis e Vigorito che sembrano, per molti tratti. gemelli diversi.

Cominciamo dagli elementi in comune. Sia De Laurentiis che Vigorito non sono nati nel calcio. La loro è una passione dell’età matura. Entrambi hanno costruito successo nei rispettivi ambiti di origine: il cinema per il patron del Napoli, l’eolico per quello sannita. Nonostante l’inesperienza di partenza in pochi anni ( partendo dalla serie C) hanno condotti i rispettivi club ai massimi livelli raggiungendo risultati importantissimi.I protagonisti del derby Napoli Benevento hanno saputo investire e rischiare padroneggiando i momenti difficili e le tensioni di due piazze, ovviamente molto diverse, ma entrambe roventi.

A distinguere i due personaggi c’è certamente lo stile della comunicazione. De Laurentiis adora, e spesso provoca, la polemica dialettica. Nel corso degli anni non si è mai trattenuto dall’esternare in modo vigoroso contro il sistema calcio, i suoi tesserati, i tifosi, la stampa. Vigorito, al contrario, preferisce il profilo basso e la pacatezza dei toni. De Laurentiis non ha mai realmente investito nel settore giovanile che del Benevento – per strutture ed organizzazione – rappresenta un fiore all’occhiello. Due modi diversi di concepire e vivere il calcio in dimensioni e contesti molto diversi ma comunque molto esigenti. Sarà una bella sfida nella sfida quella che De Laurentiis e Vigorito metteranno in scena durante il derby Napoli Benevento.